Danh tính nữ tài xế BMW nhậu từ 2 giờ chiều rồi lái xe gây tai nạn, đạp ga 'điên cuồng' ở TP.HCM

Đêm 28/8, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip chiếc xe BMW màu đỏ số 51G-883.03 lao nhanh trên đường. Phía sau hàng dài chiếc xe máy đuổi theo đồng thời truy hô cướp nhằm chặn chiếc xe lại.

Ngày 29/8, theo nguồn tin của Thanh niên, đại diện Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận và xử lý vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người dân truy đuổi chiếc xe

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy vào đêm muộn 28/8. Chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy do nữ tài xế Lưu Thị Hồng Liên (35 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển mang BS 51G - 883.03. Khi đang lưu thông trên đường Phạm Viết Chánh, hướng từ vòng xoay Cộng Hòa đi Cống Quỳnh (Q.1, TP.HCM), chiếc xe đã va quẹt với một xe ô tô đang đậu ở lề đường.



Sau đó nữ tà xế không dừng lại mà tiếp tục tăng ga. Lúc này nhiều người dân mới dùng xe máy đuổi theo, nhằm buộc chiếc xe dừng lại nhưng không thành.

Chiếc xe lao nhanh tóe lửa trên đường



Theo Theo Dân Trí , trong quá trình truy đuổi đến đường Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình), chiếc xe ô tô bị nhiều người chặn đầu nhưng nữ tài xế vẫn lao đi, hậu quả là 3 xe máy của người dân bị cuốn vào gầm hư hỏng. Chỉ khi đi qua đường Cách Mạng Tháng 8, người dân mới chặn được chiếc xe này ngay trước trụ sở Công an phường 11, quận 3.



Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt, đưa nữ tài xế vào trụ sở Công an P.11 (quận 3) làm việc. Lúc này, lực lượng chức năng kiểm tra

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt, đưa nữ tài xế vào trụ sở Công an P.11 (quận 3) làm việc. Lúc này, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của nữ tài xế với kết quả là 1,017 mg/lít khí thở.

Cũng theo công an P.11 (quận 3), thời điểm đó tại hiện trường vụ việc có rất nhiều người dân rất bức xúc về hành động của nữ tài xế. Cơ quan chức năng đã phải đưa nữ tài xế vào trụ sở công an phường để tránh những hành vi đáng tiếc có thể xảy ra.



Một đại diện Đội CSGT quận 1 nói với Thanh niên rằng, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiên của nữ tài xế. "Trước đó, nữ tài xế này đã nhậu từ 2 giờ chiều, say xỉn”, vị cán bộ này nói.

Xem thêm: Hiện trường vụ 5 ngôi nhà bị thiêu rụi trong khu nghỉ dưỡng tại Sa Pa khiến 1 người chết

Theo Hà Ly/SKCĐ