Trước khi bị tố ngoại tình, Phan Viết Tính từng khoe chuyện tình 'thích thì cưới' ở Người ấy là ai

Vụ việc người vợ có tên M.M công khai tố chồng có tên là Phan Viết Tính ngoại tình cùng lúc với 2 người đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trong clip đánh ghen được chính chủ chia sẻ, có thể thấy người vợ trong bộ vest hồng đi theo nhiều người khác bắt tại trận chồng mình và cô nàng mẫu Tây xinh đẹp đang ăn ở một quán ven đường.

Phan Viết Tính bị vợ chỉ đích danh là người chồng xấu xa, độc ác

Sau cú đánh vào gáy, cô vợ lớn tiếng chỉ vào cô gái đi cùng chồng mình hỏi: "Đây là ai?" và liên tục đánh chồng. Cả hai cãi cọ qua lại, xưng mày - tao, gây náo loạn cả một góc đường.



Đáng chú ý, trước khi khi bị vợ phơi bày bộ mặt vô tâm vô tính của chồng khi bỏ bê, đánh đập vợ con rồi còn ngoại tình cùng lúc với hai người thì chàng trai này từng xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai với hình tượng như một soái ca.

Thời điểm tham gia chương trình, vợ Viết Tính tức chị M. mới sinh con chưa lâu. Viết Tính tỏ rõ sự hạnh phúc khi được lên chức bố.



Anh nói tham gia chương trình với tư cách là người đã có gia đình để lan tỏa câu chuyện tình yêu hạnh phúc của mình. Trong chương trình Viết Tính từng chia sẻ hài hước rằng anh và bà xã có con 5 tháng rồi mới làm đám cưới.



"Mình quen bạn này ngày đầu tiên là đã "ừ hứ". 3 tháng sau, mình nói với vợ mình hay là có con nha. Đó là lần duy nhất, sau này thì có con luôn. Trước đó, trong ngày đầu tiên gặp, mình đã nói 5 tháng sau anh sẽ cưới em. Nhưng khi 5 tháng trôi qua rồi chúng mình chỉ mới làm đám hỏi thôi" - Viết Tính hài hước nói.

Tập phát sóng có sự tham gia của Phan Viết Tính không còn trên Youtube

Còn cô vợ xuất hiện cùng chồng trong chương trình thời điểm đó cũng hết lời khen cho chồng: "Chồng em được cái lo cho gia đình. Có nhiều talent (tài năng) trong công ty thì vợ chồng em chia nhau ra làm".

Chứng kiến cảnh này, Trấn Thành hài hước nhận xét rằng sinh con, làm đám cưới mà cứ như ra MV vậy, chốt ngày là làm luôn, chẳng cần suy tính.

Clip Phan Viết Tính và vợ kể chuyện yêu chớp nhoáng trong Người ấy là ai



Thời điểm đó, sự xuất hiện của Viết Tính với câu chuyện "yêu nhanh cưới vội" đã giúp cho Người Ấy Là Ai có thêm màu sắc mới và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.



Tuy nhiên, sau khi câu chuyện đánh ghen và ngoại tình được phơi bày trên mạng xã hội thì số phát sống Người ấy là ai chương trình tập 11 có sự tham gia của Phan Viết Tính đã bị trên YouTube mà không ai biết lý do.



Hiện người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng nhưng câu chuyện vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo Hà Ly/SKCĐ