Clip người dân phẫn nộ vì phòng khám tư `làm ngờ` không cứu người bị tai nạn nằm giữa đường

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, sáng 10/8, cư dân mạng lan truyền đoạn clip dài 4 phút ghi lại cảnh một vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng. Theo hình ảnh trong clip, vụ tai nạn xảy ra ở ngay trước cửa Phòng khám đa khoa Trần Đức Minh.

Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đến kiểm tra tình trạng của nạn nhân và đi vào nhờ phía phòng khám hỗ trợ sơ cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện . Thế nhưng, phía phòng khám lại có thái độ thờ ơ, không hỗ trợ.

Đoạn clip gây phẫn nộ trên mạng xã hội cả sáng nay

Theo một nguồn tin từ mạng xã hội, đây là vụ va chạm giữa 2 xe máy, xảy ra vào chiều ngày 9/8 trên đường D1, thuộc KCN Mỹ Phước (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ).

Được biết, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trong Phòng khám Đa khoa Trần Đức Minh có nhân viên y tế. Ngoài ra, bên ngoài phòng khám có cả xe cứu thương. Nhưng người dân nhờ hỗ trợ, phòng khám này lại làm ngơ.

Sự việc khiến người dân ở gần đó vô cùng bức xúc. Một số người cho biết, không hiểu nhân viên y tế trong phòng khám này suy nghĩ như thế nào mà khi thấy nạn nhân đang đứng ranh giới của sự sống và cái chết mà lại làm ngơ như vậy.

Hình ảnh được cắt ra từ clip

Liên quan đến sự việc gây xôn xao dư luận này, đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết: Đơn vị đã chuyển thông tin vụ việc sang Thanh tra y tế và đơn vị quản lý hành nghề để xác minh thông tin, từ đó có cơ sở xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Sau đó không lâu, phía Phòng khám Đa khoa Trần Đức Minh cũng lên tiếng phân trần. Đại diện phòng khám này thừa nhận việc bác sĩ và y tá không ra cấp cứu cho bệnh nhân là sai. Thời điểm xảy ra sự việc có nhiều yếu tố bất lợi cho phòng khám khi không có mặt lãnh đạo. Tài xế xe cứu thương cũng không có mặt, trong khi đó bác sĩ, y tá xử lý tình huống kém.

Lãnh đạo phòng khám cũng cho biết, đã triệu tập một cuộc họp khẩn vào sáng nay để tiến hành kiểm điểm nhân viên y tế không giúp đỡ khi vụ tai nạn xảy ra. Phòng khám cũng đã làm bản tường trình báo cáo Sở Y tế.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ.

