Diễn biến mới vụ clip quan hệ `bày đàn` của chủ quán cháo nức tiếng với 2 người đàn bà ở Hà Tĩnh

Theo nguồn tin từ An ninh tiền tệ, đoạn clip dài 6 phút ghi cảnh 1 người đàn ông quan hệ "bầy đàn" với 2 phụ nữ trong căn phòng nhỏ vào cuối ngày. Người đàn ông nằm giữa còn hai phụ nữ nằm hai bên. Cả ba đều trong tình trạng bán khỏa thân phần dưới.

Được biết, 2 "nữ chính" trong đoạn clip dài 6 phút có tên là M. và H., khoảng 40 tuổi. Trong đoạn clip, bà M. và H. lần lượt quan hệ người đàn ông nằm giữa.

Đáng nói, cả bà M. và bà H. đều không hề tỏ ra ngượng ngường, thẹn thùng khi "mây mưa" với người đàn ông trên trước mặt một phụ nữ khác. Hơn thế nữa, bà M. còn có những lời lẽ nhạy cảm, thể hiện "kinh nghiệm" phòng the trước mặt người khác.

Hình ảnh được tung lên MXH

Theo nguồn tin của An ninh tiền tệ, "nam chính" trong clip dài 6 phút trên được xác định là ông T.V.H (SN 1967), trú tại một xã trên địa bàn huyện Đức Thọ ( Hà Tĩnh ).

Cư dân mạng cho rằng, đây là hành vi bệnh hoạn, thể hiện sự suy thoái đạo đức, đi ngược với thuần phong mỹ tục, cần phải xử lý nghiêm.

Liên quan đến sự việc trên, một cán bộ xác nhận, người đàn ông trong clip là chủ quán cháo lòng nức tiếng tại địa phương. Con cái người đàn ông này đều đã trưởng thành.

