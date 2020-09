Bàn tay hư hỏng đã là gì, Quang Lê còn thản nhiên 'soi' kích cỡ vòng 1 Ngân 98 trên sóng livestream

Mỗi lần nhắc tới cái tên Ngân 98 , mọi người lại nghĩ ngay đến 'hot girl thị phi' với muôn vàn chiêu trò để gây sự chú ý. Dù chẳng có hoạt động gì nổi bật trong giới giải trí , nhưng mỗi lần xuất hiện Ngân 98 đều có cách để khiến MXH phải đổ dồn ánh mắt về mình.

Sau những loạt ảnh ăn mặc phản cảm, cùng bạn trai Lương Bằng Quang chia sẻ tần suất ân ái trên sóng livestream, mới đây mọi người lại truyền tay nhau đoạn clip về cuộc nói chuyện có phần nhạy cảm giữa Ngân 98 và nam ca sĩ Quang Lê.

Cụ thể, khi đang cùng mọi người livestream, khi thấy đàn anh nhìn chằm chằm vào vòng 1 của mình bạn gái Lương Bằng Quang đã thắc mắc: "Ủa anh nhìn đi đâu vậy?" và nhận đưọc câu trả lời đầy thản nhiên của Quang Lê: "Anh hay coi livestream, nghe em nói vòng 1 của em là tự nhiên nên nay anh mới nhìn".

Quang Lê và Ngân 98 tỏ ra thoải mái khi livestream

Sau đó, giọng ca Về đâu mái tóc người thương còn bổ sung: "Tại vì Ngân nói ngực của Ngân là tự nhiên nên anh mới nhìn" khiến cô nàng trợn tròn mắt: "Ủa anh dám nói vậy hả?" Bất ngờ trước điều này, Ngân 98 ngỏ ý muốn nghe lại và Quang Lê cũng không ngần ngại đề cập đến vấn đề này một lần nữa. Sau đó, cả 2 cùng nhau trêu đùa liên quan đến vấn đề... vòng 1.

Dù bạn trai Lương Bằng Quang cũng có mặt ở đó nhưng có vẻ Ngân 98 chẳng hề giữ ý hay ngại ngùng. Chính điều này đã khiến nhiều người xem cảm thấy ngán ngẩm, thậm chí là phản cảm.

Ảnh được Ngân 98 đăng tải

Gần đây, Ngân 98 đã chia sẻ bức ảnh thân thiết bên nam ca sĩ Quang Lê. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói ngoài cách tạo dáng thân thiết quá đà của 2 nhân vật chính. Từ hình ảnh được đăng tải có thể thấy, Ngân 98 không ngại ép nguyên vòng 1 khủng vào người đàn anh, tay còn ôm chặt cổ, má kề má thân thiết.

Ngân 98 thường xuyên đăng tải những hình ảnh sexy quá mức



Bên cạnh đó, cánh tay của đặt ngay dưới vòng 1 Ngân 98 của Quang Lê cũng khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. Nhiều người để lại bình luận như: "Sao Ngân 98 không giữ khoảng cách gì vậy", "thấy tay ôm là không đúng rồi", "cách chụp cứ sao sao ấy nhỉ, kiểu thân thiết quá đà"...



