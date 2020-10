Xích mích trên đường, tài xế xe ôm công nghệ 'combat' liên tiếp đối phương khiến MXH xôn xao

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe ôm công nghệ đánh dã man một thanh niên đi đường sau mâu thuẫn.

Được biết, đoạn clip này được camera an ninh bên đường ghi lại. Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối ngày 9/10, trong một hẻm nhỏ đông đúc người qua lại.

Theo như những gì được camera ghi lại, có vẻ như trước đó giữa tài xế xe ôm công nghệ và thanh niên mặc áo phông trắng đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi lời qua tiếng lại, thanh niên áo trắng dừng xe, tay cầm mũ bảo hiểm định xô xát với tài xế xe ôm.

Tuy nhiên, người này chưa kịp trở tay thì đã bị tài xế xe ôm phi tới ghì cổ, kéo ra khỏi chiếc xe. Sau đó, tài xế xe ôm công nghệ tiếp tục đấm đá liên tiếp vào người thanh niên áo trắng khiến đối phương chỉ biết nằm im chịu trận, không kịp phản kháng.

Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, người tài xế còn nhấc bổng cả nam thanh niên lên rồi ném xuống đất một cách dã man. Mãi khi có người ra can ngăn, tài xế mới chịu dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe ôm và nam thanh niên vẫn tiếp tục tranh cãi khiến cả con hẻm bị tắc nghẽn.

Ngay khi được đăng tải, clip ngay lập tức được nhiều người quan tâm và chia sẻ rầm rộ. Không ít người bất ngờ trước hành động hung hãn của tài xế xe ôm, cho rằng va chạm trên đường là chuyện bình thường nhưng đánh nhau dã man như thế thì hơi đáng sợ.

Hiện đoạn clip vẫn được chia sẻ rầm rộ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ