Clip: Tài xế xe tải mở cửa xe gây tai nạn khiến người phụ nữ ngã ra ngay trước đầu ô tô

Clip: Cô gái lao đầu vào ô tô sau khi cãi nhau với bạn trai khiến tại xế bị vạ lây Tin Tức - 7 ngày trước Rất may tài xế đã rất tỉnh táo dự đoán trước tình hình từ xa nên đã chủ động đi chậm lại khiến cho sự va chạm diễn ra không quá mạnh. Được biết, sự việc xảy ra ở An Phú, Thuận An, Bình Dương. Tai nạn giao thông mới nhất

Clip: Mới sáng sớm đã uống rượu, thanh niên say xỉn ngã sấp mặt xuống đường Tin Tức - hôm qua Clip quay lại cảnh 1 thanh niên say rượu lái xe đã tự gây tai nạn đau điếng cho chính mình dù trên đường không hề có ai hay vật cản khiến người xem vừa thương nhưng cũng vừa giận. Tai nạn giao thông mới nhất

Clip: Đang ăn trộm thì biết mình bị camera an ninh ghi lại, tên trộm vái lạy camera xin tha tội Tin Tức - 2 ngày trước 2 tình huống được camera an ninh ghi lại có 1 điểm chung là cả 2 tên trộm sau khi tác nghiệp 1 hồi thì mới biết mình đã bị ghi lại hình ảnh liền quay về phía camera cúi đầu vái lạy tỏ vẻ hối lỗi hi vọng được tha. trộm cắp

Clip: Nhảy qua dải phân cách như dân chơi, thanh niên ngã sấp mặt phải nhập viện cấp cứu Tin Tức - 2 ngày trước Thay vì bước qua dải phân cách theo cách bình thường, thanh niên quyết định thực hiện một cú nhảy theo kiểu " dân chơi " cho ngầu ai ngờ xảy ra tai nạn bất ngờ bị ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh tại chỗ. hài hước

Clip: Quấy rối nhầm nữ cao thủ, tên biến thái bị đánh cho te tua rồi bị bắt ngay sau đó Tin Tức - 3 ngày trước Bị sàm sỡ trên phố, cô gái tên Li (Trung Quốc) đã chống trả quyết liệt khiến tên biến thái phải nhận đòn đau rồi bị công an bắt sau đó. Hành động dũng cảm của cô đã nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. người dân vây bắt trộm cướp

Clip: Cố vấn tâm linh của tổng thống Mỹ Donald Trump livestream cầu thần linh phù hộ cho ông đắc cử Tin Tức - 3 ngày trước Bà Paula White, cố vấn tâm linh của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã trực tiếp livestream trên kênh YouTube của mình để cầu nguyện như đọc rap hòng giúp ông Trump đánh bại liên minh Dân Chủ. Tổng thống Mỹ Donald Trump

Clip: Lực sĩ Kazakhstan thể hiện sức mạnh phi thường bằng cách giật đứt dây xích sắt siêu khủng Độc & Lạ - 3 ngày trước Sergey Tsyrulnikov là lực sĩ đến từ Kazakhstan hiện nắm giữ 4 kỷ lục Guinness thế giới. Anh dễ dàng giật đứt dây xích sắt siêu khủng chỉ bằng tay không khiến người xem không khỏi kinh ngạc. Chuyện lạ

Clip: Chủ xóm trọ đóng cổng vây bắt khi thấy có thanh niên vào sân hành động khả nghi Tin Tức - 4 ngày trước Sự việc xảy ra vào lúc sáng sớmngày 3/11 tại một khu trọ ở Bình Dương. 1 thanh niên vào sân rồi móc đồ nghề ra có ý định trộm xe thì bị bác chủ xóm trọ phát hiện, bác định đóng cổng để tóm gọn nhưng không thành. người dân bắt trộm cướp

Clip: Người đàn ông bị 2 tên cướp giật đứt xích rồi cướp đi chú chó cưng ngay trước mặt Tin Tức - 4 ngày trước Đoạn clip ghi lại cảnh cướp chó cực manh động. Người đàn ông và con chó nhỏ đang đứng trước cửa nhà thì bị 2 tên đi xe máy chạy qua giật đứt xích cướp đi chú chó nhỏ trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân. trộm chó

Clip: Thanh niên say rượu phóng xe với tốc độ bàn thờ tông thẳng vào người chiến sĩ CSGT Tin Tức - 4 ngày trước Sự việc xảy ra vào đêm ngày 4/11 trên đường DT 390B đoạn ngã 3 xã Việt Hồng (Thanh Hà, Hải Dương). Một thanh niên say rượu phóng xe máy rất nhanh lao thẳng vào người CSGT giao thông khiến cả 2 ngã văng vào lề đường. Tai nạn giao thông mới nhất

Clip: Không nhịn được cười khi xem Tổng thống Mỹ Donald Trump nhảy múa trên nền nhạc baby shark Hài hước - 5 ngày trước Nói về năng lực lãnh đạo thì chưa biết ông Trump và ông Biden ai giỏi hơn ai nhưng về khoản nhảy múa tấu hài mang lại tiếng cười cho người dân thì ông Biden phải gọi ông Trump bằng sư phụ. Tổng thống Mỹ Donald Trump

Clip: Cái kết đắng dành cho người đàn ông cởi trần chửi bới, thách thức lực lượng công an Tin Tức - 5 ngày trước Người đàn ông cởi trần có vẻ đang say rượu liên tục chửi bới, thách thức lực lượng công an và cái kết bị khống chế đưa lên xe chở về phường xử lý trong sự đồng tình của người dân chứng kiến sự việc. cảnh sát bắt tội phạm

Clip: Tài xế xe tải đánh lái siêu đỉnh để cứu mạng người đàn ông vượt đèn đỏ Tin Tức - 5 ngày trước Đang lái xe với tốc độ cao vì đường rất thoáng nhưng tài xế xe tải vẫn có một pha đánh lái cực đỉnh để cứu sống người đàn ông vượt đèn đỏ, rất may do đường vắng nên sau đó đã không có va chạm đáng tiếc xảy ra. Tai nạn giao thông mới nhất

Clip: Bà sơ ý trong lúc chở cháu nhỏ khiến cháu bé tử vong thương tâm dưới bánh xe tải Tin Tức - 6 ngày trước Clip ghi lại việc một người bà chở theo cháu nhỏ đang đứng phía trước của xe đạp, không may trong lúc có xe tải đi tới, bà tiến xe lên một chút để tránh ai ngờ cháu mất thăng bằng ngã xuống dưới bánh xe tải. Tai nạn giao thông mới nhất

Clip: Bị ra hiệu lệnh dừng xe, thanh niên liều lĩnh tông ngã cảnh sát rồi vứt xe bỏ chạy Tin Tức - 6 ngày trước Clip được camera hành trình của một ô tô ghi lại, thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị ra hiệu lệnh dừng xe đã liều lĩnh tông ngã anh cảnh sát cơ động rồi vứt xe bỏ chạy trong sự truy đuổi của các chiến sĩ công an. Tai nạn giao thông mới nhất

Clip: Tranh giành nhà vệ sinh trong quán ăn, người đàn ông hất cả nồi lẩu vào mặt người khác Tin Tức - 7 ngày trước Clip được quay tại một nhà hàng ở thành phố Hắc Long, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào ngày 27/10. Chỉ vì việc tranh giành nhà vệ sinh mà 1 người phụ nữ đã bị bỏng nặng do bị hất cả nồi lẩu đang sôi vào mặt. đánh nhau

Clip: Nữ ninja lead tông xe gẫy xương cụ già rồi quay lưng bỏ đi khiến cộng đồng mạng phẫn nộ Tin Tức - 7 ngày trước Sự việc xảy ra trong sáng ngày 1/11 ở Hà Nội. Cụ bà khoảng hơn 80 tuổi đang đi bộ sát lề đường thì bị một người phụ nữ đi xe lead tông trúng. Sau khi xem xét tình hình qua loa thì người này đã quay lưng bỏ đi. Tai nạn giao thông mới nhất