Truy bắt tên cướp điện thoại di động rồi kéo lê cô gái hàng trăm mét trên phố gây phẫn nộ

Chiều 6/11, một đoạn clip hơn 2 phút được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook gây phẫn nộ mạnh. Clip ghi lại cảnh 1 thanh niên đi xe máy kéo lê 1 cô gái phía sau xe tới cả trăm mét.

Người đăng tải cho hay, vụ việc trên diễn ra ở đường số 8, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM vào trưa cùng ngày.

Theo nội dung clip, cô gái tìm cách níu vào chiếc xe máy do gã thanh niên điều khiển. Trong khi gã này liên tục tăng ga, lượn lách như cố tìm cách để cô gái buông tay.



Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được khá nhiều lượt xem và chia sẻ. Cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ với hành động của gã trai.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã lên tiếng xác nhận có vụ việc trên. Cụ thể, sự việc diễn ra ở đường số 8, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM vào lúc 11h28' ngày 6/11.

Ảnh cắt từ clip



Được biết cô gái là nạn nhân bị kéo lê đã tới công an trình báo. Cô này cho hay bị gã trai điều khiển xe máy cướp giật chiếc điện thoại di động. Cướp xong tên này bỏ chạy thì chiếc áo của nạn nhân vướng vào xe máy nên bị kéo lê. Công an đã trích xuất hình ảnh camera xác định được kẻ cướp và đang khẩn trương truy bắt.

Theo Hà Ly/SKCĐ