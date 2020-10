Clip: Thanh niên cởi trần lên nóc nhà "chiến đấu" với cơn bão số 9 gây xôn xao cộng đồng mạng

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Vừa xuống xe ô tô đã chạy ra giữa đường, bé trai gặp phải tai nạn thương tâm Tin Tức - 24 giờ trước Đoạn clip ghi lại tình huống tai nạn trong buổi trưa ngày 25/10. Cậu bé chừng 5-6 tuổi khá hiếu động, vừa xuống xe đã bất ngờ chạy ra giữa đường khiến 1 xe máy đang lưu thông không kịp xử lý và tai nạn đã xảy ra. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Thanh niên phóng nhanh lấn sang làn đường ngược chiều gây tai nạn khiến 1 người tử vong Tin Tức - hôm qua Vụ việc xảy ra vào ngày 25/10 trên QL6, đoạn qua khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình. Người đàn ông xấu số trở thành nạn nhân của 2 thanh niên phóng nhanh còn lấn làn người đi ngược chiều. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Người đàn ông rút kiếm nhật ra chửi bới, đe dọa tài xế ô tô sau va chạm giao thông Tin Tức - 2 ngày trước Theo thông tin người dân tại hiện trường cung cấp thì tài xế ô tô trước đó đã có những hành động không đẹp với bác già đi xe máy sau va chạm giao thông nên người nhà bác đã ra " nói chuyện " với tài xế ô tô. 0 lượt xem 0 lượt xem đánh nhau sau va chạm giao thông

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Người mẹ bế con nhỏ chạy qua đường gặp tai nạn ô tô khiến đứa bé bị hất lên nóc capo Tin Tức - 3 ngày trước Không hiểu vội vàng chuyện gì mà người mẹ bế con nhỏ chạy rất nhanh qua đường mà không quan sát đã không may va chạm phải chiếc ô tô đang chạy khiến chị bị ngã bật ra đường còn đứa bé bị hất lên nóc capo xe. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Bố mẹ đánh lạc hướng chủ quán để con gái vào nhà lấy trộm điện thoại khiến CĐM phẫn nộ Tin Tức - 2 ngày trước Clip ghi lại màn kịch của đôi vợ chồng và bé gái khoảng 6-7 tuổi. 2 bố mẹ giả vờ mua chả rồi lừa lúc chủ quán không để ý, bé gái thản nhiên bước vào trong nhà lấy trộm iphone rồi sau đó mang ra ngoài. 0 lượt xem 0 lượt xem trộm cắp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Bị 2 tên cướp giật túi xách, cô gái tội nghiệp ngã dập mặt xuống đường đầy đau đớn Tin Tức - 3 ngày trước Đang đứng cạnh ôtô dựng bên lề đường, cô gái bị 2 tên cướp chạy xe máy với tốc độ cao áp sát giật túi xách khiến nạn nhân bị ngã đập mặt xuống đường đầy đau đớn. 0 lượt xem 0 lượt xem Cướp giật

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Nam sinh suýt phải trả giá bằng cả mạng sống khi có chen vào khe hẹp giữa 2 chiếc ô tô Tin Tức - 4 ngày trước Một chiếc xe tải đang lưu thông cạnh 1 chiếc xe tải đậu bên đường, giữa 2 xe chỉ còn một khoảng cách khá hẹp nhưng nam sinh vẫn đi vào đó và gặp tai nạn suýt nữa bị cuốn vào gầm xe. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Cô gái thản nhiên bước đi chậm dãi trước đầu xe container bất chấp tài xế bấm còi ầm ĩ Tin Tức - 5 ngày trước Sự việc xảy ra vào khoảng 14h53 ngày 21/10 tại ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch, Hà Nội. Bất chấp tài xế xe container bấm còi ầm ĩ cô gái che ô vẫn đi lại khá chậm dãi trước đầu xe như không có chuyện gì xảy ra. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhảy múa hài hước theo điệu nhạc trong lúc vận động tranh cử Hài hước - 6 ngày trước Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người " đặc biệt " ông luôn có những hành động bất ngờ ít ai đoán được và lần này ông đã thể hiện điệu nhảy vui nhộn trong buổi vận động tranh cử tại Pennsylvania, Mỹ vào hôm 20/10. 0 lượt xem 0 lượt xem Tổng thống Mỹ Donald Trump

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Dê đen bất ngờ đứng lên đi bằng 2 chân khiến dân tình kinh hãi tưởng quỷ satan hiện hình Độc & Lạ - 6 ngày trước Có khá nhiều loài vật 4 chân có khả năng đứng lên bằng 2 chân. Tuy nhiên một chú dê đen đi lại bằng 2 chân như con người trong clip dưới đây lại khá bất thường khiến người xem kinh hãi vì liên tưởng tới quỷ satan. 0 lượt xem 0 lượt xem the gioi dong vat

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Người mẹ xúi con nhỏ lấy trộm mũ bảo hiểm trên xe của người khác khiến CĐM phẫn nộ Tin Tức - 6 ngày trước Mặc dù chiếc mũ bảo hiểm có giá trị không lớn nhưng người mẹ xúi con mình lấy đồ trên xe người khác vẫn khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, đứa bé lớn lên sẽ ra sao nếu bị dạy dỗ làm những điều sai ngay từ nhỏ. 0 lượt xem 0 lượt xem trộm cắp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn gây tai nạn kinh hoàng cho xe phía sau Tin Tức - 7 ngày trước Vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 19/10 ở trước cửa nhà 12, lô 7, Đền Lư 2 (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Một chiếc xe ô tô mở cửa thiếu quan sát đã gây tai nạn kinh hoàng cho người đi xe máy ở phía sau. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất