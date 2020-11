Clip: Thanh niên grab cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu người phụ nữ sau va chạm giao thông

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Thanh niên vượt đèn đỏ với tốc độ bàn thờ rồi đâm vào xe tải Tin Tức - 2 ngày trước Sự việc xảy ra vào sáng ngày 13/11 tại Tam Đảo, Vĩnh phúc, 2 thanh niên chạy xe tốc độ cao vượt đèn đỏ khiến tài xế xe tải không kịp trở tay, sau tai nạn cả 2 thanh niên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Tên trộm phá khóa lấy đi xe SH mà bảo vệ không hề hay biết vì mải dắt xe cho khách Tin Tức - 2 ngày trước Khoảng trưa ngày 12/11, nam thanh niên thực hiện hành vi trộm xe máy ở một bãi giữ xe ở TP HCM. Bác bảo vệ vì mải dắt xe cho khách mà không để ý 1 chiếc xe SH đã bị lấy đi cách đó chỉ vài mét. 0 lượt xem 0 lượt xem trộm cắp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Chủ cửa hàng giả vờ phục tùng rồi đánh trả và cướp được súng từ tay tên cướp Tin Tức - 2 ngày trước Dù chỉ có một mình và bị đe dọa bởi tên cướp có súng nhưng chủ cửa hàng vẫn hành động một cách đầy thông minh và bản lĩnh khiến cho tên cướp phải bỏ chạy khỏi cửa hàng mà không lấy được thứ gì. 0 lượt xem 0 lượt xem người dân vây bắt trộm cướp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Tài xế toát mồ hôi lạnh khi đang đi tự nhiên có người đàn ông lao ra nằm dưới bánh xe Tin Tức - 3 ngày trước Sự việc xảy ra chiều ngày 12/11 trên QL1A đoạn qua địa phận huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Xe container đang lưu thông thì tự nhiên có người đang ông lao ra nằm ngay trước bánh xe, rất may tài xế tỉnh táo phanh kịp thời. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: 2 thanh niên Việt Nam lao vào đánh chảy máu đầu thanh niên nước ngoài sau va chạm giao thông Tin Tức - 3 ngày trước Dù chưa biết là va chạm ai đúng ai sai ra sao nhưng việc 2 thanh niên Việt Nam lao vào đánh 1 người nước ngoài gây thương tích như vậy không hay chút nào, rất may các chiến sĩ công an xuất hiện kịp thời. 0 lượt xem 0 lượt xem đánh nhau sau va chạm giao thông

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Lục tung cả quán không kiếm được đồng nào, nữ đạo trích đành hốt tạm mấy bao thuốc đem về Tin Tức - 3 ngày trước Đột nhập vào cửa hàng tạp hóa, nữ đạo trích tìm thấy chìa khóa của quầy thu ngân rồi mở ngăn kéo ra để trộm tiền ai ngờ trong đó trống không, một xu lẻ cũng không có đành phải lấy túi vơ tạm mấy bao thuốc đem đi. 0 lượt xem 0 lượt xem trộm cắp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Lấy xong phát hiện đồ cồng kềnh không chở đi được, tên trộm vác đồ quẳng lại trả gia chủ Tin Tức - 4 ngày trước Phát hiện thấy gia chủ đi vắng, thanh niên trèo tường vào trộm 2 bó quế nhưng sau đó vì đi xe máy lại không có dây buộc nên không thể chở cả 2, tên trộm liền bê lại một bao quẳng lại trả gia chủ. 0 lượt xem 0 lượt xem trộm cắp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Thanh niên trộm chó dùng kiếm, súng chống lại người truy đuổi bị người dân bắt sống tại trận Tin Tức - 4 ngày trước Theo thông tin do người quay clip cung cấp, thanh niên này đã dùng cả kiếm và súng chống trả lại khi bị truy đuổi khiến 1 người bị thương nặng sau đó bị người dân trói lại giao cho công an xử lý. 0 lượt xem 0 lượt xem người dân bắt trộm cướp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: 2 thanh niên tự ngã sấp mặt khi cố chạy thoát khỏi sự truy đuổi của các chiến sĩ CSCĐ Tin Tức - 4 ngày trước Tình huống tai nạn xảy ra trong tối ngày 10/11. Xe máy chở 2 thanh niên phóng tốc độ cao nhằm chạy trốn sự truy đuổi của các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã tự gây tai nạn cho chính mình khi đâm vào đuổi xe ô tô. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Bé trai 2 tuổi thể hiện khả năng sút bóng vào gôn khiến người lớn cũng phải trầm trồ Độc & Lạ - 5 ngày trước Cậu bé Noah người Thụy Điển tuy chỉ mới 2 tuổi nhưng đã sở hữu những cú sút cực mạnh cùng độ chuẩn xác nhất cao. Nhiều cú sút của cậu tốt đến mức cả người lớn cũng không thể ngăn cản bóng bay vào lưới. 0 lượt xem 0 lượt xem Chuyện lạ

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Thanh niên dũng cảm tóm gọn tên cướp có súng bằng cú bay người như phim hành động Tin Tức - 5 ngày trước Tên cướp có súng sau khi bắt mọi người quỳ xuống dưới sàn và cướp sạch tiền đã ung dung đi ra xe định tẩu thoát mà không biết rằng có một thanh niên dũng cảm lặng lẽ theo sau để quật ngã hắn bằng 1 cú bay người. 0 lượt xem 0 lượt xem người dân bắt trộm cướp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Minh oan cho tài xế xe khách, do xe máy chạy lấn làn nên mới xảy ra tai nạn Tin Tức - 5 ngày trước Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Đường, huyện Long Thành (Đồng Nai) vào chiều ngày 8/11. Tài xế xe khách được minh oan sau tai nạn nhờ có camera hành trình ghi lại cảnh xe máy chạy lấn làn gây ra tai nạn. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Tài xế xe tải mở cửa xe gây tai nạn khiến người phụ nữ ngã ra ngay trước đầu ô tô Tin Tức - 6 ngày trước Sự việc xảy ra tại Đà Lạt ngày 7/11, tài xế xe tải lúc mở cửa xe đã không quan sát cẩn thận dẫn đến va chạm với 1 người phụ nữ đi xe máy cùng chiều khiến người này ngã ra ngay trước đầu một chiếc xe ô tô khác. 0 lượt xem 0 lượt xem Tai nạn giao thông mới nhất

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Cảnh sát mặc thường phục bắn chỉ thiên trong lúc vây bắt tội phạm trên phố Tin Tức - 6 ngày trước Theo thông tin người quay clip thì sự việc diễn ra vào chiều hôm qua 9/11 trên đường Lý Thái Tổ. Những chiến sĩ cảnh sát mặc thường phục đã phải bắn chỉ thiên để trấn áp sự chống trả quyết liệt của 1 nhóm tội phạm. 0 lượt xem 0 lượt xem cảnh sát bắt tội phạm

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Bị bắt quả tang trộm quần áo, cô gái tự tát vào mặt rồi quỳ xuống van xin tha Tin Tức - 7 ngày trước Sự việc xảy ra trong 1 cửa hàng ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. 1 cô gái sau khi bị nhân viên an ninh của cửa hàng bắt quả tang trộm quần áo đã liên tục tự tát vào mặt mình rồi quỳ xuống xin được tha tội. 0 lượt xem 0 lượt xem trộm cắp

Your browser does not support HTML5 video. Clip: Thấy thanh niên khỏa thân lao vào nhà, người phụ nữ sợ hãi hét thất thanh rồi ôm con bỏ chạy Tin Tức - 7 ngày trước Sự việc xảy ra vào khoảng 8h34' sáng ngày 3/11, một người đàn ông không mặc gì bất ngờ lao thẳng vào khiến người phụ nữ trong nhà hoảng sợ, la hét thất thanh ôm theo đứa bé bỏ chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ. 0 lượt xem 0 lượt xem biến thái