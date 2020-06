Clip: Thanh niên tay không liều mạng giằng co với 2 tên cướp giật điện thoại có hung khí

Hai tên cướp giật điện thoại dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân. Đáng nói nam thanh niên tay không liều mạng giằng co quyết liệt với tên cướp.

Ngày 13/6, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết đang truy xét 2 nghi can táo tợn cướp điện thoại và xịt hơi cay, tấn công người dân trên đường Trần Não.

Clip ghi lại vụ việc

Cùng ngày mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 nghi can táo tợn cướp điện thoại của người đi đường. Trích xuất camera cho thấy, vụ việc xảy ra vào lúc 17 giờ 44 ngày 12/6 trên đường Trần Não.



Lúc này, một nam thanh niên đeo ba lô, đi bộ trên vỉa hè và đang sử dụng điện thoại thì bất ngờ bị 2 tên cướp chạy xe áp sát rồi giật điện thoại. Phản ứng kịp thời, nam thanh niên đã giữ chặt điện thoại không để bị giật đồng thời kéo hai tên cướp té ngã.

Ảnh cắt từ clip



Sau đó, một tên cướp xịt hơi cay và đấm tới tấp vào đầu nam thanh niên. Tên cướp còn lại ngã ra cũng lao vào tấn công nam thanh niên hòng hỗ trợ đồng bọn thoát thân.



Chứng kiến cảnh tượng, một số người dân xung quanh dùng ghế, các vật dụng định lao vào hỗ trợ nạn nhân thì một trong hai tên cướp dùng bình xịt hơi xay chống trả quyết liệt nên đành bát lực. Hai tên cướp leo lên xe tẩu thoát ngay sau đó.

Nam thanh niên bị cướp giật tuy không để mất điện thoại nhưng cũng bị choáng váng vì dính phải hơi cay.

Hiện công an quận 2 đang tiến hành điều tra vụ việc, truy xét các nghi can.

Theo Hà Ly/SKCĐ