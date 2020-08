Clip kẻ tự nhận là `thanh tra xe buýt` đe dọa hành khách lớn tuổi `tao cắt cổ mày luôn đấy`

Cách đây không lâu, một người dùng facebook đã chia sẻ đoạn clip dài 6 phút được ghi lại trên xe buýt về hành vi du côn của một gã thanh niên tự xưng là "thanh tra xe buýt". Theo người đăng tải, sự việc xảy ra trên chuyến xe buýt chạy tuyến Lương Tài - Bắc Ninh.





Theo nội dung trong clip, khi hành khách đã ổn định chỗ ngồi trên xe thì có một nam thanh niên mặc đồ màu trắng bước lên xe với thái độ hách dịch. Đứng trên xe, người này tự xưng là "thanh tra xe buýt" nhưng trên người không có bảng tên ghi chức danh, thông tin cá nhân.

Đoạn clip 6 phút ghi lại cảnh "thanh tra xe buýt" có thái độ du côn với hành khách





Đáng nói, gương mặt người này thể hiện rõ là kiểu người bặm trợn. Hắn ta tự ý kiểm tra vé xe của hành khách và thể hiện thái độ coi thường, hống hách.





Khi đi đến gần một hành khách cao tuổi, không hiểu vì lý do gì mà hắn ta lớn tiếng quát tháo hành khách này. Đồng thời còn yêu cầu hành khách xuống xe để "xử lý".





Người hành khách lớn tuổi sau đó đã từ chối xuống xe để giải quyết vụ việc vì thái độ hống hách, coi thường người khách của nam thanh niên này. Khi thấy hành khách khá cương quyết, "vị thanh tra xe buýt" liền lớn tiếng chửi bới, thậm chí là sỉ nhục và đe dọa "tao cắt cổ mày luôn đấy".

Hình ảnh được cắt ra từ clip





Một số người ngồi trên xe buýt thể hiện thái độ bức xúc, lên tiếng nói nam thanh niên này thì ngay lập tức nhận lại những lời chửi bới của hắn ta. "Tạo là thanh tra tuyến xe này, tao không được quyền kiểm tra chúng mày à?", hắn ta nói lại khi bị hành khách trên xe phản ứng về thái độ "lồi lõm".





Theo quan sát, ngoài chửi bới hành khách, nam thanh niên này còn dùng quyển sổ cứng đánh vào chân hành khách. Trong khi đó, phụ xe buýt đứng nguyên ở gần cửa lên xuống.





Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rất nhiều trong các hội nhóm trên mạng xã hội . Và hầu hết cư dân mạng đều đang "ném đá" thái độ "bố láo" của "vị thanh tra xe buýt" này.









Theo Thanh Mai/SKCĐ