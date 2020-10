Clip: Thủy Tiên vạch trần bộ mặt kẻ lừa đảo ăn chặn 40% tiền từ thiện của bà con vùng lũ miền Trung

Cụ thể câu chuyện của Thủy Tiên có đề cập tới một bạn comment và inbox cho cô kêu gọi giúp đỡ cho người dân vùng lũ. Nghe bạn ấy kể rất tội và cho số điện thoại nên team của nữ ca sĩ có gọi lại. Sau khi đội của Thủy Tiên ra Huế thì người này đến khách sạn khóc lóc và kể về trường hợp đáng thương của 2 ông bà nước ngập đến nửa nhà và mong nữ ca sĩ hãy thông qua người này mà giúp đỡ họ.

Bài đăng của Thủy Tiên

Sau khi nghe câu chuyện, đội của Thủy Tiên cũng có đến ghé thăm và thấy sự thật trong nhà ngập thật nên mình tặng 2 ông bà 8tr tiền chợ. Người này tiếp tục kể về những trường hợp khó khăn khác nhưng không đúng sự thật nên team Thủy Tiên đã không đi theo người này nữa.

Nữ ca sĩ cũng cho hay: "Nhân đạo với người xấu thì không khác gì 1 tội ác, cái gì ra cái đó, không nói thì sau này sẽ còn rất nhiều người bị bạn ấy lừa, vì điều tra trên công an, bạn ấy nhà đường Hoàng Diệu và có tiền sự lừa đảo nhiều lần" và cảnh báo các đoàn từ thiện khác hãy tránh xa người này.

Hiện bài đăng đã thu hút hàng trăm nghìn likes và hàng chục ngàn comment lên án con người vô đạo đức ăn chặn tiền của người dân nghèo vùng lũ này.

Chiêu trò giả mạo Thủy Tiên trước đó

Việc quỹ quyên góp từ thiện cho miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên nhận được nhiều sự chú ý cũng là lúc loạt kẻ gian liên tục tìm cách lợi dụng danh tiếng của cô để lừa đảo , vơ vét túi riêng. Trước đó, một tài khoản Facebook cũng đã giả mạo danh nghĩa Thủy Tiên để ngang nhiên chạy quảng cáo kêu gọi ủng hộ vào một số tài khoản lạ.

