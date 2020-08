Bị bỏ rơi không thương tiếc, 'tiểu tam' trong 30 Chưa Phải Là Hết đã bị nghiệp quật rồi

Bộ phim ' 30 chưa phải là hết ' ngày càng thể hiện được sức hút của mình khi ngày càng khuấy đảo mạng xã hội . Đặc biệt, chị em phụ nữ là nhóm người luôn chú tâm vào từng chi tiết của bộ phim, đặc biệt là mối quan hệ tay ba giữa Cố Giai (Đồng Dao) - Hứa Huyễn Sơn (Lý Trạch Phong) cùng nàng tiểu tam Lâm Hữu Hữu (Trương Nguyệt).



Sau những màn đánh ghen khiến người xem hả hê của chính thất, mới đây nhà sản xuất phim đã tung trích đoạn Cố Giai đề nghị ly hôn rồi đuổi chồng ra khỏi nhà. Khi người xem còn chưa hết sốc, ekip lại tiếp tục tung thêm đoạn clip Lâm Hữu Hữu bị bỏ rơi phũ phàng. Phân đoạn này khiến nhiều người phải thốt lên: Ngày 'trà xanh' thảo mai bị nghiệp quật cuối cùng đã đến!



Cụ thể, đoạn clip bắt đầu bằng cảnh Hứa Huyễn Sơn bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Anh chàng lững thững xách vali rời khỏi tổ ấm Cụ thể, đoạn clip bắt đầu bằng cảnh Hứa Huyễn Sơn bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Anh chàng lững thững xách vali rời khỏi tổ ấm gia đình đã gắn bó bao nhiêu năm. Trước cảnh tượng ấy, 'tiểu tam' Lâm Hữu Hữu đã đứng sẵn chờ đợi ở ngoài, hứa hẹn sẽ tạo nên một đoạn phim cảm động.



Tuy nhiên, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Trước lời xin lỗi của Lâm Hữu Hữu: "Em xin lỗi. Em không phải là người xấu. Chỉ là em yêu anh. Kiêu ngạo hay lòng tự tôn em đều không cần, em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi", Hứa 'tổng' chỉ đáp lại rằng: "Em yêu nhầm người rồi, anh không gánh vác được đâu. Anh sẽ không ly hôn đâu, anh sẽ không để con trai anh lớn lên trong gia đình đơn thân không có bố. Em có hiểu không? Anh không thể chọn em".



Mặc cho nàng tiểu tam khóc lóc, đeo bám không buông, Hứa Huyễn Sơn đều mặc kệ, lạnh lùng đón taxi rồi bỏ đi. Thậm chí, người đàn ông này còn tuyệt tình hất tay cô ả ra khỏi người mình, bỏ lại ' Mặc cho nàng tiểu tam khóc lóc, đeo bám không buông, Hứa Huyễn Sơn đều mặc kệ, lạnh lùng đón taxi rồi bỏ đi. Thậm chí, người đàn ông này còn tuyệt tình hất tay cô ả ra khỏi người mình, bỏ lại ' trà xanh ' ngã quỵ vì sốc ở phía sau.



Lúc này, Lâm Hữu Hữu chỉ còn biết trách Hứa Huyễn Sơn là 'tên khốn nạn'. Thế nhưng biết sao giờ, đã có gan chen chân vào gia đình người khác thì quả báo sớm hay muộn là điều đáng phải nhận mà thôi!



Cảnh tượng này khiến khán giải vừa hả hê, vừa thương xót. Hả hê vì cuối cùng ả 'trà xanh' đã bị nghiệp quật, Hứa Huyễn Sơn cũng bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy thương xót vì Cố Giai - một người phụ nữ hết lòng vì gia đình nhưng lại bị phản bội, uất ức đến mức phải ly hôn.



