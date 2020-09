Hương Giang ngọt ngào đăng tải clip `khóa môi` Matt Liu say đắm trong bữa tiệc trên du thuyền

Cặp đôi hot hit nhất nhì showbiz Việt hiện tại không thể không kể tới đôi uyên ương Hương Giang Matt Liu . Cả hai thường xuyên sánh đôi bên nhau, chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào và chịu chơi số 1 khi liên tục cùng nhau tham gia những bữa tiệc sang chảnh, xịn xò.

Mới đây nhất vị CEO chiều bạn gái khiến nhiều người ghen tị - Matt Liu - đã chịu chi sắm cho nàng Hậu chiếc siêu xe hiệu Maseratti có giá lên tới 8 tỷ. Dù gặp phải nhiều lùm xum xoay quanh việc chàng sắm cho nàng hay nàng tự mua nhưng không thể phủ nhận sự thật là tin đồn thất thiệt không hề khiến cặp đôi rạn nứt.

Cặp đôi hạnh phúc Hương Giang - Matt Liu

Bằng chứng là cách đây không lâu, cả hai đã tổ chức tiệc trên du thuyền cực kỳ sang chảnh để hội bạn thân đến chung vui sau sự kiện sắm xe trọng đại và không quên phát "cẩu lương" bằng những màn khóa môi cực ngọt. Dù bữa tiệc đã diễn ra được cả tuần nhưng mãi đến hôm nay, Hương Giang mới đăng tải vlog khoe toàn cảnh tiệc du thuyền lên YouTube cá nhân.

Thay vì chỉ được nhìn ngắm qua ảnh thì nay bữa tiệc du thuyền của cặp đôi Hương Giang - Matt Liu đã hiện lên dưới ống kinh máy quay chân thực hơn bao giờ hết. Lần này, người xem được chứng kiến rõ hơn sự hoành tráng và sang chảnh của bữa tiệc, cũng như loạt khoảnh khắc đẹp của cặp đôi với hội bạn thân.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến vài giây "full không che" nụ hôn cực ngọt của Hương Giang và Matt Liu ở cuối clip. Có thể nói, việc Hương Giang và Matt Liu ngày càng thoải thoái mái thể hiện tình cảm trước dư luận đã khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Thậm chí một vài ý kiến còn liên tục mong mỏi "happy ending" sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Hội bạn showbiz tới chung vui cùng cặp đôi

Danh sách khách mời dự tiệc cũng đầy đủ những cái tên hot của showbiz Việt như Đức Phúc , Erik, Hoà Minzy, Quỳnh Anh Shyn, Ngô Kiến Huy, ViruSs...

