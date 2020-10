Clip toàn cảnh vụ tàu hỏa tông móp xe khách chở gần 40 học sinh tiểu học ở Hà Nội

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước thông tin về vụ va chạm thót tim giữa tàu hỏa chở hàng và một xe khách 45 chỗ chở nhiều học sinh tiểu học xảy ra trên địa bàn TP. Hà Nội. Mới đây, đoạn clip toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại hiện đang được nhiều người dùng MXH truyền tay nhau.

Cụ thể, khi di chuyển qua đường ngang dân sinh trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, một xe ô tô 45 chỗ, chở các học sinh của trường Tiểu học Lý Nam Đế xảy ra va chạm với tàu chở hàng số hiệu 36606 chạy hướng Bắc Hồng - Văn Điển. va chạm xảy ra khiến chiếc xe khách văng đi khoảng 20m, hư hỏng nặng, khiến 6 học sinh trên xe bị thương, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip được camera an ninh ghi lại

Cũng theo báo cáo, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn ban đầu được xác định là do xe ô tô chở học sinh qua đường ngang không chú ý quan sát. Vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp các đơn vị liên quan tiến xác minh, làm rõ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND Quận Nam Từ Liêm cùng Phòng GD&ĐT đã vào viện thăm hỏi, động viên học sinh.

Hiện trường vụ va chạm

Bên cạnh đó, chia sẻ trên báo Tiền Phong, bà Ngô Thị Thuý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Nam Đế cho biết, những học sinh trên xe gặp nạn là học sinh lớp 4A2 của trường. Cụ thể, theo kế hoạch, từ 13 giờ 30 chiều 29/9 đến 15 giờ 30, học sinh lớp được lựa chọn đi học tập trải nghiệm tại một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Khi xe trên đường về, đến địa phận nút giao Tây Mỗ với đường sắt chạy qua địa bàn quận Nam Từ Liêm, ô tô bất ngờ va chạm với tàu hỏa chở hàng. "May mắn, 6 học sinh bị thương nhẹ, có 2 em phải khâu một số mũi, sau đó cũng đã được xuất viện về nhà. Những học sinh khác chủ yếu hoảng loạn do chiếc xe ô tô bị húc bất ngờ quay ngang", bà Thuý nói.

Theo Thùy Dương/SKCĐ