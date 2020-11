Clip: Chồng và đám bạn đi nhậu còn gọi 'tay vịn' bị vợ cầm gậy 3 khúc xử đẹp tại trận

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Bà sơ ý trong lúc chở cháu nhỏ khiến cháu bé tử vong thương tâm dưới bánh xe tải

Clip ghi lại việc một người bà chở theo cháu nhỏ đang đứng phía trước của xe đạp, không may trong lúc có xe tải đi tới, bà tiến xe lên một chút để tránh ai ngờ cháu mất thăng bằng ngã xuống dưới bánh xe tải.