'Phận làm trai 12 bến nước': Clip chồng bị vợ tát không trượt phát nào vì lộ hóa đơn đi karaoke

Các cụ thường có câu: "Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn". Tuy nhiên trong thời điểm hiện nay, câu nói này dường như còn có thể áp dụng ngược lại đối với các đấng mày râu.



Nhiều ông chồng kêu ca rằng: Phận làm trai 12 bến nước, nếu may mắn gặp được người vợ nền nã dịu dàng thì thôi, nhưng lỡ lấy phải mấy 'bà la sát' hay 'sư tử Hà Đông', chuyện 'ăn vả' khi mắc lỗi chắc chắn sẽ thường xuyên xảy ra.

Đoạn clip được mọi người chia sẻ.

Mới đây, một đoạn clip được mọi người chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội , ghi lại cảnh người chồng bị vợ tát 'không trượt phát nào' và đuổi đánh không thương tiếc. Câu chuyện bắt nguồn từ việc ông chồng trốn vợ đi hát karaoke rồi nói dối vợ, đến khi lộ ra hóa đơn hơn 5 triệu thì mọi chuyện cũng đã muộn.



Từ đoạn clip dài hơn 1 phút có thể thấy, trong khi người vợ đang chờ đợi chồng có thể 'khai nhận' tất cả, anh chồng lại nhởn nhơ ngồi ăn thanh long và nói dối vợ. Sau nhiều lần chối đây đẩy, người vợ do quá tức giận không kiềm chế được cảm xúc đã tát ông chồng một cái nổ đom đóm mắt.

Ảnh cắt từ clip.

Đến lúc này, người đàn ông vẫn quyết không thừa nhận tờ hóa đơn vợ cầm trên tay là của mình. Hậu quả, ông chồng phải 3 chân 4 cẳng bỏ chạy khi bị vợ cầm chổi đuổi đánh không thương tiếc.



Ngay khi được đăng tải lên mạng xã hội , đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết các đấng mày râu đều tỏ ra đồng cảm với người chồng trong đoạn clip. Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang được chia sẻ chóng mặt.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ