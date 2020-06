Clip 'võ điện giật' của Nam Huỳnh Đạo bất ngờ gây sốt tại Thái Lan

Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo nổi tiếng với những clip thi triển võ công lợi hại theo kiểu "võ điện giật" trên mạng xã hội . Theo đó, ông Huỳnh Tuấn Kiệt chỉ cần "đi đường quyền" một cách hết sức nhẹ nhàng, không hề tốn chút sức lực nào nhưng lại có thể khiến cho đối phương lảo đảo, thậm chí là ngã lăn ra đất.

Hôm 6/6 vừa qua, một fanpage võ thuật tại Thái Lan có tên là Kruarrt Muaythai, đã đăng tải lại clip võ thuật trình diễn võ thuật của Huỳnh Tuấn Kiệt với tiêu đề:

"Đây là một cao thủ đang biểu diễn thứ võ công như người ngoài hành tinh tại UFO. Ông ấy trở về Việt Nam thì tốt hơn".

Dòng tiêu đề với nội dung châm biếm, hài hước trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Thái Lan.

Rất nhiều người đã tỏ ra bất ngờ với màn thi triển võ thuật lạ mắt này. Tuy nhiên, giống như tiêu đề của bài viết, những dòng bình luận về võ công của trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo cũng khá "mặn":

"Kỹ năng như vậy thật hiếm người làm được. Võ sư này nên viết sách để lưu truyền kỹ năng này mãi mãi"; "Tôi mong muốn được thấy clip người đàn ông này biểu diễn với một võ sĩ boxing, sẽ rất thú vị cho mà xem"; "Không ai có thể thực hiện quyền cước như vậy. Võ sư này đang biểu diễn điều không thể"; "Những cú đấm này có thể dừng thời gian lại. Đây là một phong cách của người ngoài hành tinh"; "Anh ta nên đấu với Muay Thái để biết thế nào là võ thuật"...

Các môn sinh luyện tập võ công tại đình Nam Chơn - Nam Huỳnh Đạo. Ảnh: Zing

Được biết, Huỳnh Tuấn Kiệt thành lập môn phái Nam Huỳnh Đạo từ năm 1991 đến nay. Đây là môn phái được đánh giá là xem trọng giá trị đạo đức, thiền, y, võ.

Kể từ khi được thành lập, Nam Huỳnh Đạo trở thành môn phái nổi tiếng trong nước và quốc tế. Theo Zing, nhiều võ sĩ châu Âu đã đến đình Nam Chơn của Nam Huỳnh Đạo để xin "tầm sư học đạo". Năm 2013, ông Ryu Jin Baek - Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Hàn Quốc cũng đã ký hợp đồng ghi nhớ giao lưu võ thuật với Nam Huỳnh Đạo.

Nam Huỳnh Đạo nổi tiếng với những clip "võ truyền điện", tuy nhiên võ sư Huỳnh Quốc Hùng - Trưởng tràng môn phái cho biết đó chỉ là cách gọi của cư dân mạng. Thực chất, không hề có truyền điện mà chỉ là một loại Nội công tâm pháp của Nam Huỳnh Đạo đòi hỏi sự tập trung tinh thần chuyên chú nội khí.

Một môn sinh theo học Nam Huỳnh Đạo 9 năm cũng từng tiết lộ rằng "võ truyền điện" là không có thật. Những đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội thực chất chỉ là biểu diễn minh họa cho môn khí công:



"Khi bạn ngồi thiền, ấy là dẫn khí thụ động, nhưng vừa lắng nghe dòng khí chảy trong người vừa kéo đơn thì đó là dẫn khí chủ động. Và trong các clip đó sư phụ tôi chỉ biểu diễn về việc tác động của khí công trong điều kiện cả 2 đã vận khí chủ động theo tâm pháp riêng của môn phái...".

