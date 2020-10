CĐM ngán ngẩm trước clip vợ để cả 2 chân lên cổ chồng khi chạy xe máy trên đường

Thời gian gần đây, khá nhiều đoạn clip gây tranh cãi được chia sẻ trên mạng. Và đoạn clip ghi lại cảnh vợ gác cả 2 chân lên cổ chồng khi đang đi xe máy trên đường cũng vậy.

Cụ thể mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi đi xe máy trên đường với phong cách vô cùng lạ đã khiến người xem ngao ngán, thu về hàng loạt các bình luận trái chiều. Đoạn clip chỉ dài vỏn vẹn 30 giây đã cho thấy cách cặp đôi điểu khiển xe vô cùng thiếu an toàn.

Clip: Vietnamnet

Theo như clip, người vợ ngồi phía sau mặc bộ quần áo lửng màu hồng, hai chân duỗi thẳng về phía trước gác hết lên cổ người chồng mặc áo đen phía trước. Dù chiếc yên xe SH rất dài nhưng anh chồng vẫn không ngồi mà lại thụp xuống phía dưới để cho vợ tiện... gác chân.

Điều đáng nói, cặp đôi đang điều khiển xe trên đường, lại là buổi tối nên hành động này không chỉ phản cảm mà còn rất nguy hiểm. Không những thế, khi người đi đường hỏi lý do lại để vợ làm vậy, anh chồng ngồi thụp phía dưới vẫn không quên trả lời: "Thế các chị không biết rồi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử".

Ảnh cắt từ clip

Và tất nhiên, cặp đôi vẫn thản nhiên giữ nguyên tư thế đi xe như vậy như không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi được đăng tải lên mạng, nhiều ý kiến cho rằng đôi vợ chồng này đang cố tình diễn để quay clip hài.

Thế nhưng, nhiều người khẳng định cách tạo dáng này khá phản cảm, xấu xí. Hơn nữa, anh chồng lái xe với tư thế như vậy rất nguy hiểm, rất dễ gây tai nạn và ảnh hưởng đến những người đi đường.

Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động của cặp đôi là phản cảm, xấu xí

Nhiều bình luận bức xúc như sau: "Chả hay ho gì cái kiểu chạy xe thế này, vừa vi phạm an toàn giao thông vừa gây bức xúc cho người khác", "Chỉ vì câu like mà giờ cái gì họ cũng làm được, bó tay", "Chả hiểu họ nghĩ gì nữa, xem chỉ thấy bực mình"...

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ