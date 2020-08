Xuất hiện clip ghi lại toàn bộ diễn biến vụ nổ súng bắn đôi nam nữ tại Thái Nguyên

Video đăng tải trên MXH Giao thông ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ súng bắn chết người gây xôn xao dư luận tại khu vực tổ 7, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) hôm 26/8/2020.

Toàn cảnh vụ nổ súng tại Thái Nguyên

Cụ thể, Nông Văn Tú (SN 1988, trú tại phường Đồng Bẩm) điều khiển xe SH đã áp sát chiếc xe máy do một người đàn ông cầm lái, chở một phụ nữ (là vợ chồng đã ly thân) đang dừng bên đường.

Nông Văn Tú sau đó nổ súng bắn người phụ nữ gục tại chỗ còn người đàn ông vừa cố chạy vừa ngã.

Do vết thương nặng ở đầu, người phụ nữ đã tử vong còn người đàn ông được đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Nghi phạm Nông Văn Tú tại cơ quan điều tra

Hiện nghi phạm Tú đã bị cơ quan công an Thái Nguyên bắt giữ và tiếp tục bị điều tra, xử lý theo quy định của Pháp luật

Theo Thùy Dương/SKCĐ