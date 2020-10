CĐM xôn xao clip 'tuesday' sinh năm 99 sứt đầu mẻ trán, quỳ gối xin chính thất tha thứ tại Bắc Giang

Ngay trong ngày 4/10, cộng đồng mạng được một phen xôn xao khi xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là 'chính thất' đang tra hỏi nhân tình của chồng. Sự việc được cho là xảy ra tại Bắc Giang

Thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng không phải ở câu chuyện phía sau, mà ở 'tiểu tam' đang chảy máu đầu và quỳ gối dưới nền nhà. Theo clip, người phụ nữ liên tục tra khảo thông tin cô gái từ tên, ngày tháng năm sinh, cùng nhiều thông tin liên quan.

Clip vụ tiểu tam SN 99 ở Bắc Giang quỳ gối xin tha thứ

"Mày có biết người ta đã có vợ con rồi không? Mày theo đuổi nó trước, hay nó theo đuổi mày? Đã cặp với nhau bao lâu rồi? 2 đứa ở chung với nhau từ ngày nào?", người phụ nữ vừa quay clip vừa chửi bới, tra hỏi.

Qua đoạn hội thoại, thì cô gái sinh năm 1999 này thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với chồng người phụ nữ kia. Cô gái tỏ ra khá đau đớn với vết thương ở đầu, vừa khóc lóc vừa xin lỗi: "Cô ơi, cháu xin cô, cháu biết lỗi rồi".

Cộng đồng mạng không khỏi xót xa cho cô gái trẻ

Thế nhưng từng đó là chưa đủ để khiến người phụ nữ nguôi giận, chị ta liên tục đưa ra các câu hỏi và nếu cô gái không trả lời, chị sẽ đánh tiếp. Thấy vậy, nhiều người đi cùng người vợ đã chạy tới căn ngăn, đỡ cô gái dậy. "Thôi cô ơi, em ấy đau rồi, chảy máu rồi. Để đưa đi viện đã".

Đoạn clip chỉ dài 2 phút nhưng khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ vì màn đánh ghen quá sức bạo lực. Bị phản bội là điều đáng tức giận, nhưng cũng không nên vì thế mà quy kết trách nhiệm cho một mình 'tiểu tam' như trong sự việc lần này. Đặc biệt, cô gái trẻ sinh năm 99 còn bị đánh đến chảy máu đầu.

Theo Thùy Dương/SKCĐ