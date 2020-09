Kinh hoàng clip xe khách tông chết người đi đường rồi tiếp tục cày nát dải phân cách

Chiều 23/9, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai ) cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và 2 xe máy làm 1 người chết, 1 người bị thương.





Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 12h ngày 23/9. Khi đó, xe khách mang BKS BKS 18B-018.58 di chuyển trên Quốc lộ 1, hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn





Khi xe khách di chuyển đến trước UBND xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) thì tài xế phát hiện một xe máy băng qua đường nên đánh tay lái tránh xe máy nhưng không kịp. Hậu quả, xe khách tông trúng xe máy do ông Lân (60 tuổi, ngụ tại xã Hưng Lộc) điều khiển khiến ông này tử vong tại chỗ.





Tiếp đó, xe khách lao vào một xe máy khác khiến người đàn ông điều khiển bị thương. Do xe mất lái, tài xế không dừng được xe nên xe tiếp tục lao lên dải phân cách rồi mới dừng lại.





Theo clip do báo Người lao động cung cấp, tại hiện trường , xe khách bị hư hại nặng nề ở phần đầu xe, kính xe bị vỡ bắn tung tóe khắp đường. Hành khách trên xe không bị thương nhưng vô cùng hoảng sợ sau khi tai nạn xảy ra.





Những người tham gia giao thông cũng như các nhân chứng sống gần đó cho biết, đây là vụ tai nạn kinh hoàng vì xe khách lao rất nhanh, cày nát cả dải phân cách. Còn hai chiếc xe máy gặp nạn bị hư hỏng nặng, 1 nạn nhân tử vong tại chỗ và 1 người khác bị thương.

Chiếc xe khách gây tai nạn cầy nát dải phân cách





Trước đó tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) cũng xảy ra vụ xe ô tô lao vào bùng binh ngã 3 khiến chiếc xe hư hỏng nặng.





Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 18/2 tại vòng xoay cổng 11 (TP.Biên Hoà, Đồng Nai). Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển ô tô mang BKS 60A 364.66 lưu thông với tốc độ cao trên QL51 theo hướng từ Ngã 3 Mũi Tàu đi Big C Đồng Nai, khi đến khu vực trên thì lao vào bùng binh rồi bay qua Vòng xoay cổng 11 sang bên kia đường.





Cú tông mạnh khiến chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng, văng cả cục máy ra ngoài đường. Rất may tài xế không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường để lại chiếc xe biến dạng.





