Thót tim cảnh xe tải tạt đầu, ép xe máy bẹp dí vào dải phân cách do bị thách thức

Mới đây, trên MXH bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh tượng xe tải ép xe khách trên một đoạn đường cao tốc.



Theo hình ảnh ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng trưa chiều ngày 25/9. Thời điểm trên, một chiếc xe máy đi sai làn đường và đi song song với chiếc xe tải. Chưa dừng lại ở đó, người lái xe máy còn tỏ thái độ, ném đá vào chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều.

Video: TTO



Có lẽ, do quá tức giận trước sự thách thức này nên tài xế xe tải đã bất ngờ rẽ lái, tạt đầu và ép xe máy bẹp dí vào dải phân cách. Vụ việc xảy ra đột ngột khiến nhiều người thót tim vì sợ hãi.

Ảnh cắt từ clip



Sau va chạm, người lái xe máy thất thểu bò ra khỏi xe, rất may không bị thương tích gì nặng. Người lái xe tải cũng lái xe ra ngoài, sau đó xuống dưới tranh cãi với người lái xe máy. Một vài người xung quanh thấy vậy cũng đến xem xét vụ việc.

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Không ít người chỉ trích hành động ngông nghênh, thách thức và vi phạm luật giao thông của người đi xe máy.

Xe máy bị ép dí vào dải phân cách

Tuy nhiên, khá nhiều người lại bức xúc trước hành động của tài xế xe tải và khẳng định: "Hành động của tài xế xe tải là quá coi thường tính mạng người khác". Dù có tức giận như thế nào chăng nữa, việc ép dí chiếc xe khách vào dải phân cách có thể gây tai nạn nghiêm trọng, thậm chí khiến nạn nhân tử vong.





Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ