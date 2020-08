Bộ GD-ĐT: Cả nước sẽ có 26.186 thí sinh trong diện F1, F2 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Bộ GD-ĐT cho biết, những thí sinh trong diện F1, F2 (tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người nhiễm dịch) hoặc thí sinh trong các khu đang phải cách ly vì dịch COVID-19 đều không được dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 1.

Tính đến nay cả nước có 900.079 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong ngày làm thủ tục dự thi hôm nay đã có 32.229 thí sinh vắng mặt, chiếm 3.58%. Trong số này có đến 26.186 thí sinh không được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỷ lệ này chiếm 2.91%.

Các thí sinh đến làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT sáng nay

Hiện Đà Nẵng và Quảng Nam là 2 tỉnh có thí sinh không được dự thi nhiều nhất. Cụ thể, Đà Nẵng có 10.955 thí sinh, Quảng Nam 9.065 thí sinh, Đắk Lắk có 5.396 thí sinh. Tổng cộng có 20 tỉnh thành có những thí sinh không được dự thi đợt 1 do dảnh hưởng của dịch bệnh.

Những thí sinh này không đến làm thủ tục thi vào hôm nay sẽ được bố trí làm thủ tục dự thi vào sáng sớm mai 9/8.

Ngay mai 9/8, tất cả các thí sinh sẽ dự thi 2 môn là văn (sáng) và toán (chiều). Ngày 10/8 sẽ tiến hành làm bài thi tổ hợp và ngoại ngữ.

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

