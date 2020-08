Cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, Đắk Lắk đề xuất thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ngay trong tháng 8

Theo thông tin mới nhất từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk , do địa phương đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đề nghị tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 trên địa bàn tỉnh.

5000 thí sinh tại Buôn Mê Thuột được đề xuất thi THPT Quốc gia 2020 ngay trong tháng 8 tới đây

Được biết, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19, hiện đang thực hiện cách ly và điều trị. UBND tỉnh cũng đã chấm dứt giãn cách xã hội tại thành phố Buôn Ma Thuột từ 0h ngày 17/8 sau khi không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 nào mới. Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã gửi đề xuất về việc tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 20202 đợt 2.

“Hơn 5.000 thí sinh tại thành phố Buôn Ma Thuột dự kiến thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cùng Đà Nẵng, Quảng Nam. Tuy nhiên, dịch bệnh ở hai tỉnh trên còn phức tạp. Đắk Lắk cơ bản đã kiểm soát được dịch nên đề xuất thí sinh thi sớm hơn. Sở GD&ĐT đang chờ ý kiến của Bộ GD&ĐT, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất”, ông Khoa nói.

Từ ngày 8-10/8, kỳ thi THPT đợt 1 ở Đắk Lắk diễn ra với hơn 13.700 thí sinh. Địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như phun khử khuẩn điểm thi, thực hiện các biện pháp về sát khuẩn, đeo khẩu trang… khi đến điểm thi.

Theo Thùy Dương/SKCĐ