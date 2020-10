Phẫn nộ mẹ ruột và bạn trai dội nước sôi, bạo hành dã man con gái 6 tuổi: Dọa nếu nói sẽ giết

Mới đây, trên MXH xứ Trung không khỏi phẫn nộ trước đoạn video ghi lại thương tích kinh hoàng của cô bé 6 tuổi tên Tiểu Vũ (tên đã thay đổi, ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh) sau 3 tháng sống cùng mẹ ruột và bạn trai mới của mẹ.



Vốn là một cô bé lanh lợi, hoạt bát, thích chơi bóng bàn và nhảy giỏi, Tiểu Vũ luôn được hàng xóm, họ hàng và giáo viên yêu mến.



Tháng 12/2018, bố mẹ Tiểu Vũ ly hôn, sau đó cô bé sống cùng bố ruột là anh Tống (42 tuổi, một tài xế xe tải). Đến Tết 2020, anh Tống giao Tiểu Vũ cho chị Lưu (mẹ cô bé) chăm sóc. Không thể ngờ, lần gặp con gái sau vài tháng của anh là khi cô bé nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, khắp người bầm tím, tính mạng vô cùng nguy kịch.



Lúc này, anh mới biết con gái bé nhỏ đã bị mẹ và gã bạn trai họ Trần liên tục Lúc này, anh mới biết con gái bé nhỏ đã bị mẹ và gã bạn trai họ Trần liên tục bạo hành trong khoảng thời gian sống chung bằng nhiều cách thức độc ác như: Dùng kìm nhổ răng, dùng kim đâm vào đùi, dội nước sôi, bẻ tay,…



Cụ thể, ngày 27/10 bà ngoại Tiểu Vũ (64 tuổi) cho biết, vào ngày 22/5 con gái có gọi cho bà, nói cháu bị Cụ thể, ngày 27/10 bà ngoại Tiểu Vũ (64 tuổi) cho biết, vào ngày 22/5 con gái có gọi cho bà, nói cháu bị bỏng nước nóng khi tắm và trượt chân ngã và đang phải cấp cứu tại Bệnh viện số 2 của Đại học Y Thẩm Dương. Khi chị Lưu nói cần 50.000 tệ (hơn 172 triệu đồng) để trả viện phí, bà liền tức tốc cầm tiền tới bệnh viện.



Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện đùi Tiểu Vũ có một cây kim bị đâm sâu, người đầy vết cắt và bầm tím, cả vết bỏng, mất răng và Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện đùi Tiểu Vũ có một cây kim bị đâm sâu, người đầy vết cắt và bầm tím, cả vết bỏng, mất răng và gãy xương . Điều này chứng tỏ cô bé đã bị bạo hành dã man, khiến bà không dám tin.



Trong khoảng 10 phút hiếm hoi nói chuyện với Tiểu Vũ trước khi cô bé phẫu thuật, bà gặng hỏi là ai đã bạo hành thì cô bé sợ hãi: “Cháu không dám nói với ai, bố mẹ (chị Lưu và gã bạn trai họ Trần) dọa nếu cháu nói thì cả ông bà cũng sẽ chết".



Sau đó, bà mới biết cháu gái đã bị bạo hành dã man trong khoảng thời gian sống chung với mẹ và gã bạn trai. Cặp đôi đã dùng kìm nhổ răng, bắt bé phải nuốt vào bụng. Hai con người độc ác còn bẻ tay cô bé, châm kim vào đùi, bắt em quỳ lên ván giặt đồ không cho ăn cơm, bắt ăn đồ ăn của chó mèo.



Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi này còn dội nước sôi lên người Tiểu Vũ. Ngay lập tức, bà đã báo cáo vụ việc lên cảnh sát thì bạn trai họ Trần liền nhắn tin đe dọa.



Hiện tại, dù đã được xuất viện, bà ngoại cùng bố đón về chăm sóc nhưng Tiểu Vũ vẫn phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày. Hiện tại, dù đã được xuất viện, bà ngoại cùng bố đón về chăm sóc nhưng Tiểu Vũ vẫn phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày. Sức Khỏe ổn định hơn nhưng cô bé vẫn bị ám ảnh, thường xuyên thức giấc và khóc lúc nửa đêm.

Đến nay chi phí điều trị của cô bé đã lên hơn 100.000 tệ (hơn 345 triệu đồng), tuy nhiên những cuộc phẫu thuật trong tương lai còn tốn kém hơn rất nhiều.



Liên quan đến vụ việc, chị Lưu và bạn trai họ Trần đang bị cảnh sát bắt giữ, chờ giám định mức độ thương tích của Tiểu Vũ sẽ tiến hành xét xử. Tuy nhiên, theo luật sư Đỗ Chấn Gia -Công ty luật Tất Đạt, hai nghi phạm nhiều khả năng sẽ nhận mức án tù hơn 10 năm



Theo TN/SKCĐ