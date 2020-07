Cô bé Việt Nam 13 tuổi học 2 bằng đại học tại New Zealand: Tài năng xuất chúng, 1 năm vượt 5 lớp

Sinh ra trong một gia đình nghèo và từng không được đầu tư cho việc học nhưng nhờ trí tuệ và động lực học tập phi thường, cô bé Việt Nam 13 tuổi đã trở thành sinh viên trường đại học danh tiếng tại New Zealand.

Vicky Ngo Ngoc (13 tuổi, đến từ Việt Nam) hiện đang là sinh viên nhỏ tuổi nhất đang theo học tại Viện Đại học Công nghệ Auckland (New Zealand). Cô bé đang theo học 2 chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính tại ngôi trường top 1% đại học hàng đầu thế giới này. Mới bắt đầu học đại học từ năm 2020 nhưng Vicky dự kiến sẽ hoàn thành 2 chương trình học tập này vào năm 2021. Như vậy, cô bé sẽ trở thành cử nhân đại học ở tuổi 14.

Nói về Vicky Ngo Ngoc, phát ngôn viên của Viện Đại học Công nghệ Auckland bày tỏ sự tự hào: "Thật vinh dự khi có một người trẻ xuất sắc như vậy theo học ở trường".

Được biết, Vicky Ngo Ngoc sinh ra trong một gia đình nghèo ở Việt Nam. Trước đây, em không được đầu tư nhiều cho học hành. Mẹ nuôi của Vicky - một người phụ nữ New Zealand đã nhận thấy ở em bé Việt Nam này có điều gì rất đặc biệt và quyết định trở thành người giám hộ đưa em tới đất nước này.

"Tôi hỏi Vicky có muốn đến New Zealand không? Vicky đồng ý vì con thích nhìn ngắm chim cánh cụt", mẹ nuôi của Vicky nói.

Cô bé 13 tuổi học 2 bằng đại học tại New Zealand



Vicky sang New Zealand năm 2018, khi đó em đang học lớp 7. Năm 2019, em được vượt cấp vào lớp 9. Cô bé 12 tuổi đã đạt điểm xuất sắc trong tất cả các môn học và tốt nghiệp lớp 12 ngay trong năm đó.

Hiệu trưởng của Trường Selwyn College ở Auckland viết trong thư giới thiệu Vicky với trường đại học: "Vicky luôn tập trung tuyệt đối vào các môn học của mình hơn bất cứ điều gì khác... Động lực học tập phi thường này cùng với một trí tuệ vượt trội đang giúp em ấy đạt được các cấp độ cao hơn nhóm tuổi của mình".

Với năng lực học tập ấn tượng và sự quyết tâm, năm 2020, Vicky đã chinh phục thành công cánh cổng đại học, trở thành sinh viên của Viện Đại học Công nghệ Auckland. Cô sinh viên nhỏ tuổi nhất của trường dự kiến sẽ tốt nghiệp 2 chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính vào năm 2021.

"Vicky hoàn toàn xứng đáng được tham gia vào bậc đại học. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Vicky là một sinh viên trưởng thành nhanh và luôn nỗ lực để tiến bộ. Em ấy có bộ não phân tích rất tốt và nắm bắt được tất cả các khái niệm toán học được dạy", Graeme Holden, giảng viên Toán học và Kinh tế cho biết.

Vị này cũng nói thêm rằng những câu trả lời của Vicky luôn "vượt quá mức cần thiết" và em đạt điểm xuất sắc trong tất cả các môn học.

Chia sẻ về cảm giác trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất trường, Vicky nói cảm thấy hơi "kỳ lạ" nhưng em cảm thấy rất vui vì thầy cô không đối xử với em như trẻ con và luôn sẵn sàng hỗ trợ.

"Ước mơ lớn nhất của em lúc này là được tham gia vào đội tuyển Olympic Toán học của New Zealand", Vicky Ngo Ngoc nói với tờ New Zealand Herald.



Vicky cũng nói thêm rằng bản thân chỉ thích làm việc với các con số. Cô bé hy vọng sau này sẽ được làm việc trong lĩnh vực tài chính và có thể mua tài sản đầu tiên của riêng mình khi ở tuổi 16.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ