Cô chủ tiệm nail Huyền My lên tiếng sau khi Quang Hải bị lộ tin nhắn yêu đương nhạy cảm

Huyền My xác nhận mối quan hệ với chàng cầu thủ số 19 và cho biết, cả hai luôn tôn trọng đối phương trong thời gian yêu nhau.

Sáng nay (23/6), trang cá nhân của cầu thủ Quang Hải đã bị hacker xâm nhập. Sau đó, kẻ xâm nhập dùng tài khoản của anh chàng để đăng tải loạt ảnh cũng như cuộc nói chuyện liên quan đến vấn đề riêng tư. Theo đó, hacker đã đăng tải tin nhắn của Quang Hải cùng một người anh thân thiết, nói về chuyện chàng cầu thủ nổi tiếng có mối quan hệ với nhiều cô gái.

Cũng trong đoạn chat này, nhiều cô gái được cho là có liên quan hoặc từng hẹn hò với chàng cầu thủ Đông Anh đều lần lượt được nhắc tới. Trong đó, nhân vật đầu tiên xuất hiện chính là cô chủ tiệm nail Huyền My.

Hình ảnh Huyền My - Quang Hải bị lộ trước đó.

Huyền My được cho là có tin đồn hẹn hò với Quang Hải cuối 2019, đầu 2020. Theo như đoạn chat bị lộ, người được cho là Quang Hải tỏ ra khá bức xúc khi bạn Huyền My làm lộ ảnh thân thiết của cả 2 trong một lần đi chơi khiến cư dân mạng thời điểm đó bàn tán không ngừng.

Ngay khi được nhắc tên, Huyền My chia sẻ trên Zing News cho biết, sau khi chia tay giữa cô và Quang Hải không còn liên quan gì tới nhau. Cụ thể, cô nàng khẳng định: “Vì bị nhắc tên trong clip nên mọi người mới để ý tới mình. Nhưng vì chuyện đã qua, mình mong được tôn trọng sự riêng tư”.

Kênh 14 cũng dẫn lại lời cô chủ tiệm nail cho biết: "Trong thời gian yêu, mình và Hải vẫn tôn trọng nhau. Hiện tại mình cũng không oán hận gì cả, đó là lựa chọn của Hải rồi nên mình tôn trọng".

Huyền My cho biết sau khi chia tay giữa cô và Quang Hải không còn liên quan gì tới nhau.

Được biết, đây là lần đầu tiên Huyền My chính thức xác nhận mối quan hệ với chàng tiền vệ Quang Hải. Từ trước đến nay, tuyển thủ số 19 chưa bao giờ để cập đến vấn đề này.





Sau sự cố bị hack facebook, đến 7h35' sáng 23/6 phía Quang Hải đã lấy lại được tài khoản, những tin nhắn này đã bị xóa bỏ. Anh chàng cầu thủ khẳng định sẽ nhờ cơ quan có thẩm quyền vào cuộc đề xử lý vụ việc.



Liên quan đến vấn đề này, Huỳnh Anh - bạn gái chàng tiền vệ đã nhanh chóng gỡ bỏ trạng thái "hẹn hò với Quang Hải". Trong khi đó, thông tin tương tự trên trang cá nhân của cầu thủ sinh năm 1997 vẫn hiện hữu.



Your browser does not support HTML5 video.

Bạn gái Quang Hải sung sướng trước chiến thắng của CLB Hà Nội. Nguồn: VietNamNet



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ