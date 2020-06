Vừa nâng mũi chưa lâu, cô dâu 62 tuổi lại khiến dân tình hú hồn vì gương mặt sưng vù sau thẩm mỹ

Ai cũng biết cô dâu 62 tuổi Thu Sao ở Cao Bằng là người chịu chơi, không tiếc tiền để thẩm mỹ trẻ hóa nhan sắc cho xứng với ông xã ít tuổi. Tuy nhiên, chịu chi và cả chịu đau tới mức gương mặt sưng vù, biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ như này thì ít ai làm được.

Trước nay chỉ nghe các cô gái trẻ tuổi phẫu thuật thẩm mỹ chứ trường hợp đã ngoài 60 như chị Thu Sao thì thật sự hiếm gặp.

Gương mặt sưng vù, biến dạng sau phẫu thuật thẩm mỹ của chị Thu Sao

Trong đoạn clip tự chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy dù mặt vẫn còn sưng tấy, gặp khó khăn trong việc ăn uống nhưng chị Thu Sao vẫn tự tin về quá trình thẩm mỹ vừa thực hiện.

Bên cạnh đó, cô dâu 62 tuổi cũng không quên chia sẻ hình ảnh được chồng trẻ chăm sóc trong những ngày phục hồi sau phẫu thuật.

Chồng trẻ chăm sóc cô dâu Thu Sao sau phẫu thuật

Cách đây không lâu chị Thu Sao mới nâng mũi cấu trúc

Theo các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ không nên quá sớm và nhất định không được quá muộn. Độ tuổi hợp lý nhất để can thiệp "dao kéo" là từ 20 – 30 tuổi và không nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ sau tuổi 50.

Nguyên nhân do trong độ tuổi từ 20 – 30, da người vẫn có độ đàn hồi tốt nên vết mổ trên da sẽ nhanh lành và khó nhận thấy. Bên cạnh đó, cơ địa người trẻ tuổi sẽ có thời gian hồi phục nhanh và tốt hơn so với những người trung tuổi.



Sau 50 tuổi, ngoài khả năng hồi phục kém vết mổ do da bớt độ đàn hồi. Đó là chưa kể người trung tuổi còn có nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như huyết áp, thần kinh, xương khớp… không phù hợp để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ sau tuổi 40 cũng khiến bạn ít có cơ hội chỉnh sửa nếu ca phẫu thuật bị hỏng.

Your browser does not support HTML5 video.

Cận cảnh một ca tiêm filler nâng mũi kinh hoàng