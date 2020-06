Cô dâu 65 tuổi bị chồng Tây `đi đường quyền` lên tiếng: Chồng rất hiền lành, cuộc sống vẫn hạnh phúc

Sau "biến" bóc trần sự thật về cuộc sống hôn nhân không như mơ của cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai do thường xuyên bị chồng 24 tuổi người người Pakistan đánh đập, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, trong livestream mới đây của vợ chồng Thu Sao và Hoa Cương ở Cao Bằng, người chồng tiết lộ chú rể người Pakistan từng nhiều lần đánh vợ. Ngay cả khi gặp người lạ, anh chàng cũng không ngần ngại giơ tay lên dọa đánh người vợ đã 65 tuổi mỗi khi gặp chuyện không vừa ý.



Không chỉ có vậy, anh chồng trẻ còn "dạy" Hoa Cương phải ra oai bằng cách tát vào mặt vợ nếu vợ không nghe lời. Hành vi bạo lực dành cho người vợ lớn tuổi được cho là đã diễn ra nhiều lần.



Ngay trong clip livestream, cặp đôi 65 - 24 tuổi cũng xuất hiện phía sau. Theo đó, anh chồng Tây sau khi cãi nhau với vợ đã xách vali đòi bỏ đi. Còn cô Hoa hốt hoảng chạy theo chồng trẻ. Chứng kiến những hình cảnh này khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm và tội nghiệp cho cô Hoa.

Mới đây, liên quan đến vụ việc cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai đã chính thức lên tiếng. Theo như bài đăng, cô dâu 65 tuổi khẳng định, chồng mình là người hiền lành và chân thành. Mâu thuẫn của 2 vợ chồng bắt nguồn từ việc bất đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên hiện tại cả 2 đã làm hòa với nhau, chồng đã xin lỗi, cuộc sống vợ chồng vẫn đang rất vui vẻ, hạnh phúc.



Những bài đăng giải thích về vụ việc của cô dâu 65 tuổi như sau:

"Joni rất hiền lành, chân thành và Hoa yêu điều đó. Hoa là người hiểu Joni nhất. Trong tình yêu không thể tránh khỏi những hiểu lầm, tranh cãi và sóng gió, hơn nữa Joni còn không biết tiếng Việt nên bất đồng ngôn ngữ nên Hoa đã giải thích cho Joni hiểu rồi. Joni nhờ Hoa viết status này thay lời xin lỗi chân thành nhất.

Hiện tại thì Joni đã xin lỗi và chủ động làm lành với Hoa rồi. Mọi người yên tâm nhé. Vợ chồng Hoa đã tìm được tiếng nói chung và vui vẻ trở lại rồi ạ. Chỉ là chút hiểu nhầm do bất đồng ngôn ngữ Joni không hiểu nên mới xảy ra cơ sự như vậy".

Bên cạnh đó, anh Joni - chồng chị Hoa cũng đã lên mạng livestream để xin lỗi bằng tiếng Anh. Chàng rể 24 tuổi cũng trần tình về sự việ, mong muốn sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, 2 vợ chồng thường xuyên chia sẻ những chuyến đi du lịch cùng nhau, trao nhau những cử chỉ và hành động ngọt ngào để chứng minh tình cảm.

