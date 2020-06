Cô dâu bất ngờ biến mất cùng thẻ ngân hàng trước ngày cưới, chú rể sốc nặng khi biết sự thật

Trước đó, thông qua mạng xã hội anh Lý (sống tại Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ) đã quen biết và nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ cùng họ. Sau nửa năm hẹn hò, cặp đôi quyết định kết hôn và cùng nhau đi chụp ảnh cưới.



Tuy nhiên, chỉ trước ngày cưới vài ngày, cô dâu đột nhiên biến mất cùng tấm thẻ ngân hàng của anh Lý khiến nhiều người sững sờ. Người này biến mất với lý do: Đi sang nước ngoài làm việc.

Cả hai đã chụp sẵn cả ảnh cưới.



Việc này khiến Việc này khiến gia đình anh Lý rất buồn vì dù mới quen biết tiếp xúc nửa năm nhưng ai cũng đối đãi với chị ta như con cháu trong nhà, thậm chí còn thường xuyên cho tiền tiêu vặt.



Được biết, sau khi bỏ đi người phụ nữ họ Lý đã chi 200 tệ (khoảng 650 nghìn đồng) để làm tóc, sau đó tự mua cho mình một chiếc nhẫn vàng và gửi toàn bộ 14.600 tệ (khoảng 47,7 triệu đồng) vào tài khoản riêng.



Sau đó, "ngựa quen đường cũ" người phụ nữ lại đi gặp gỡ một người đàn ông khác ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến cũng quen biết qua mạng. Khi đã gặp gỡ, chị Lý hứa hẹn sẽ kết hôn và sinh con cho anh ta để người này mua vé máy bay cho mình. Sau khi ăn chầu uống chực và lừa được kha khá tiền, người phụ nữ lại bất ngờ biến mất và trở về Trịnh Châu, Hà Nam.

Người phụ nữ này đã kết hôn, dù vẻ ngoài chẳng hề xinh đẹp nhưng lại đang hẹn hò cùng lúc với 4 người đàn ông.



Khi đang mải hứa hẹn, "hú hí" với một người đàn ông khác ở một khách sạn ở Trịnh Châu, chị Lý đã bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Lúc này, mọi người mới ngỡ ngàng khi phát hiện người phụ nữ này đã kết hôn, dù vẻ ngoài chẳng hề xinh đẹp nhưng lại đang hẹn hò cùng lúc với 4 người đàn ông.



Dù bị bắt giữ với tội danh Dù bị bắt giữ với tội danh lừa đảo nhưng chị Lý vẫn không tỏ ra xấu hổ hay ăn năn về việc mình đã làm. Thậm chí, người phụ nữ này còn cho rằng việc này giúp chị ta có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn nên không có gì sai trái.

Your browser does not support HTML5 video.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ