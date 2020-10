Cô dâu "bom" 150 mâm cỗ ở Điện Biên sẽ phải đối mặt với mức án phạt như thế nào?

Ngày 2/10, Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cô dâu "bùng" 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng.

Theo đó cô dâu được xác định là C.T.U. (SN 1996, trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên.

Đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện các cơ quan tố tụng sẽ trưng cầu giá trị tài sản và giám định tâm thần đối với cô gái này để làm căn cứ xử lý.

Đối tượng U. tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, đối tượng khái nhận do thường xuyên tới ăn tại quán Tâm Phúc nên có quen biết với chủ nhà hàng là anh Vũ Thế Long. U. có khoe với anh Long là mình đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn, thấy anh Long tin tưởng mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 8/2020, U. có đặt anh Long làm 7 mâm cơm trị giá 7 triệu đồng để tiếp khách cơ quan và yêu cầu anh mang đến địa chỉ mà đối tượng đã cung cấp. Tuy nhiên số tiền cho 7 mâm cơm này U. vẫn nợ và chưa trả được cho chủ nhà hàng.

Khi anh Long gọi điện đến để đòi nợ số tiền, do không có tiền trả và thấy anh Long không nghi ngờ gì nên cô gái này đã nói dối là sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh thanh toán nợ cũ nợ mới cả thể.

Nhà hàng Tâm Phúc

Ngày 22/9/2020, U. gọi điện cho anh Long yêu cầu cung cấp cho mình 156 kg gà sống, 40 kg giò, 180 hộp mía (trị giá 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Đồng thời đặt anh dựng phông rạp và 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng vào ngày 30/9/2020.

Theo yêu cầu từ "khách hàng", từ ngày 24-26/9, chủ nhà hàng Tâm Phúc đã cung cấp đủ số thực phẩm như cô đã yêu cầu, đến ngày 30/9/2020 cũng đã chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ cưới cho U.

Trao đổi với PV về diễn biến mới của vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, đối tượng U. đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của anh Long, điều này đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, xét thấy đối tượng có biểu hiện bất thường về tâm lý thì có thể trưng cầu khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của đối tượng có bị bệnh tâm thần hay không.

Luật sư cũng cho hay, thực tế là đối tượng đã chiếm đoạt được của chủ nhà hàng 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) và 156kg gà, 40kg giò, 180 hộp mía.

Do đó, đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương ứng với giá trị tài sản được quy đổi bằng tiền làm căn cứ xử lý theo định khung theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hình ảnh rạp cưới đìu hiu không một bóng người

Như vậy có thể thấy, đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng quy định của Pháp luật

Tài sản chiếm đoạt được bao gồm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) và 156kg gà, 40kg giò, 180 hộp mía. Đối với 150 mâm cỗ đối tượng đặt nhưng không sử dụng sẽ tiếp tục được Cơ quan điều tra làm rõ động cơ, mục đích để xử lý. Nếu không đủ căn cứ xử lý hình sự sẽ được giải quyết theo luật dân sự.

Đối với hành vi đối tượng đặt 150 mâm cỗ cưới và các trang thiết bị thuê phục vụ đám cưới chưa được coi là dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thực tế, đối tượng cũng chưa chiếm đoạt số cỗ và số cỗ này vẫn còn nguyên tại nhà hàng.

Đối tượng U. sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi chiếm đoạt tài sản

Trường hợp đối tượng đặt 150 mâm cỗ chưa lấy thì khó có thể quy kết là trường hợp chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt theo quy định tại các Điều 14, 15 Bộ luật hình sự.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

Cô dâu "bom" 150 mâm cỗ ở Điện Biên sẽ chịu mức án 3 năm tù

