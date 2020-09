Cô dâu Thu Sao khoe ảnh váy trắng kỷ niệm 2 năm ngày cưới, CĐM chia sẻ rầm rộ cảnh hôn nồng nhiệt

Từ trước đến nay, chuyện tình 'cô dâu 63 tuổi' ở Cao Bằng cùng chồng trẻ Hoa Cương liên tục nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Công chúng không chỉ quan tâm đến mối tình lệch tuổi của cặp đôi mà còn để ý những cuộc trùng tu nhan sắc và những màn thể hiện có phần hơi quá của hai vợ chồng.



Mới hôm nào, cặp đôi còn khiến MXH xôn xao bởi đám cưới, đánh dấu khoảnh khắc 'vợ già chồng trẻ' chính thức về chung một nhà. Thấm thoắt 2 năm đã trôi qua, vợ chồng Thu Sao Hoa Cương vẫn vượt qua mọi sóng gió, thị phi để sống hạnh phúc bên nhau, còn kỷ niệm ngày cưới vô cùng ngọt ngào.

Vợ chồng cô dâu Thu Sao chụp ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Theo như chia sẻ mới đây, 'cô dâu 63 tuổi' và chồng trẻ Hoa Cương đã cùng nhau đi chụp ảnh cưới kỷ niệm 2 năm. Có thể thấy, bộ ảnh được đầu tư khá chỉn chu, còn có cả video để ghi lại quá trình chụp ảnh.

Cô dâu Thu Sao diện váy trắng tinh khôi, dài thướt tha trong khi chú rể Hoa Cương mặc vest lịch lãm, chỉn chu. Cả hai thoải mái tạo dáng dưới thác nước, giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nên thơ.

B ức ảnh cặp đôi hôn nhau nồng nhiệt được nhiều người chia sẻ



Đặc biệt, bức ảnh cặp đôi hôn nhau nồng nhiệt được nhiều người chia sẻ. Không ít người cho rằng biểu cảm này quá lố, nhưng ý kiến khác lại bênh vực đây là hành động thể hiện tình cảm Đặc biệt, bức ảnh cặp đôi hôn nhau nồng nhiệt được nhiều người chia sẻ. Không ít người cho rằng biểu cảm này quá lố, nhưng ý kiến khác lại bênh vực đây là hành động thể hiện tình cảm vợ chồng tự nhiên, đặc biệt trong ngày kỷ niệm thì không có gì lạ cả.

Nhìn ảnh, nhiều người tinh ý phát hiện, cô dâu Thu Sao có vẻ già hơn trong ảnh chụp từng đăng tải trên trang cá nhân. Dường như, dấu vết của việc PTTM vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và mọi nỗ lực căng da mặt, trùng tu nhan sắc cũng không thể thắng nổi tuổi tác.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ