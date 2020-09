'Cô dâu 63 tuổi' tổ chức kỷ niệm tiệc cưới hoành tráng: Mặc váy trắng tự tin tiếp khách

Hôm 20/9 vừa qua là trong kỷ niệm 2 năm ngày 'cô dâu 63 tuổi' Lê Thị Thu Sao ở Cao Bằng và chồng trẻ Triệu Hoa Cương (28 tuổi) về chung một nhà. Sau khi nhá hàng hình ảnh chuẩn bị hàng trăm thiệp cưới để mời bạn bè, họ hàng hai bên, đến hôm nay những hình ảnh của đôi vợ chồng trong lễ kỷ niệm đã chính thức được đăng tải.

Nếu như năm ngoái, Thu Sao cũng mặc váy cô dâu trong ngày kỷ niệm và mời rất nhiều bạn bè thì đến năm nay, 'cô dâu 63 tuổi' đã chơi lớn hơn rất nhiều. Không chỉ chụp ảnh cưới, cặp đôi còn viết hàng trăm thiệp hồng gửi người thân, bạn bè đến dự tiệc.

Cô dâu Thu Sao mặc ảnh cưới tiếp khách

Trong ngày trọng đại 1 năm chỉ có một lần, chị Thu Sao mặc váy cô dâu lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ tự tin đứng đón khách. Đặc biệt, bữa tiệc thiết đãi người thân, bạn bè cũng khá hoàng tráng khi thuê đầy đủ cả bàn ghế, phông bạt chẳng khác gì một đám cưới bình thường.

Cặp đôi khoe ảnh ngày vui

Để chuẩn bị và chào đón ngày vui hiếm có này, 'cô dâu 63 tuổi' đã dậy từ rất sớm. Chị thẳng thắn tâm sự: "Cả đêm nay mình sẽ không ngủ ngon mơ đẹp rồi vì mình thức để chờ 5 giờ xe khách lên mình đón một vị khách đặc biệt".

Sau đó, trong lễ kỷ niệm chị Thu Sao còn livestream khoe khung cảnh ngày vui. Đoạn livestream đã thu hút nhiều người chú ý và dành lời chúc phúc dưới phần bình luận. Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến chỉ trích cặp đôi lại làm lố nhằm khiến người khác chú ý.

Điều đáng nói, vào ngày đặc biệt của mình chị Thu Sao đã nhận được phong bì của con gái út kèm lời nhắn: "Chúc mẹ và chú sống hạnh phúc bên nhau đến 1.000 tuổi".

Trước đó không lâu, cô dâu Thu Sao cũng khoe ảnh đón tiệc sinh nhật ấm cúng bên chồng trẻ và một số người bạn. Năm nay có phần giản dị hơn khi anh chồng 28 tuổi chỉ tặng vợ hoa và bánh kem.



MXH cũng chú ý khi cô dâu Thu Sao trước đó cũng đăng ảnh cùng chồng trẻ Hoa Cương đi chụp ảnh cưới kỷ niệm 2 năm. Có thể thấy, bộ ảnh được đầu tư khá chỉn chu, còn có cả video để ghi lại quá trình chụp ảnh.

