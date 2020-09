Chơi lớn như cô dâu Thu Sao: Phát hơn trăm thiệp hồng mời bạn bè đến kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Ngày 20/9/2018, thông tin về đám cưới của chị Lê Thị Thu Sao và anh Triệu Hoa Cương đến từ Cao Bằng đã khiến MXH và dư luận chú ý. Điều đáng nói, thứ mọi người bàn luận không phải là hôn lễ xa hoa của cặp đôi mà là sự cách biệt 35 tuổi của vợ chồng này.

Thậm chí, khi ấy nhiều người còn chỉ trích cô dâu Thu Sao là 'trâu già gặm cỏ non' còn chú rể Hoa Cương là 'hám của', tham nhà 6 tầng, tiệm spa và quán cà phê của vợ. Khi đó, chú rể trẻ đáp lại: "Quyết định về chung một nhà là do cả hai cùng tự nguyện. Dù bị dư luận lên án, chỉ trích chúng tôi cũng quyết định đi theo tiếng gọi con tim.

Đám cưới của cặp đôi

Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã thấy rất hòa hợp từ cách nói chuyện cho đến tính cách. Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu. Nếu chỉ vì số tài sản trên để tôi đánh đổi cả thanh xuân và hạnh phúc thì thật không đáng".



Thấm thoắt đã 2 năm đã trôi qua, vợ chồng Thu Sao Hoa Cương cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, thị phi để sống hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt, cặp đôi còn kỷ niệm ngày cưới vô cùng ngọt ngào.

Vợ chồng Thu Sao viết hàng trăm thiệp hồng gửi người thân, bạn bè đến dự tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Nếu như năm ngoái, chị Thu Sao đã mặc váy cô dâu trong ngày kỷ niệm và mời rất nhiều bạn bè thì đến năm nay, 'cô dâu 63 tuổi' đã chơi lớn hơn rất nhiều. Không chỉ đi chụp ảnh cưới, vợ chồng Thu Sao còn viết hàng trăm thiệp hồng gửi người thân, bạn bè đến dự tiệc.





Cách đây vài ngày, cô dâu Thu Sao cũng khoe ảnh đón tiệc sinh nhật ấm cúng bên chồng trẻ và một số người bạn. Năm nay có phần giản dị hơn khi anh chồng 28 tuổi chỉ tặng vợ hoa và bánh kem.

MXH cũng chú ý khi cô dâu Thu Sao trước đó cũng đăng ảnh cùng chồng trẻ Hoa Cương đi chụp ảnh cưới kỷ niệm 2 năm. Có thể thấy, bộ ảnh được đầu tư khá chỉn chu, còn có cả video để ghi lại quá trình chụp ảnh.



Cô dâu Thu Sao diện váy trắng tinh khôi, dài thướt tha trong khi chú rể Hoa Cương mặc vest lịch lãm, chỉn chu. Cả hai thoải mái tạo dáng dưới thác nước, giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nên thơ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ