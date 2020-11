Soi mẫu váy cưới trong album ảnh của bà xã Công Phượng: Hóa ra có giá rẻ đến giật mình

Một ngày sau đám cưới bí mật được tổ chức tại TP.HCM (17/11), ảnh cưới đen trắng của Công Phượng và bà xã Viên Minh đã được hé lộ khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, album ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện bởi một người bạn vợ chồng Công Phượng.

Dù đã được đăng lên mạng từ mấy tuần trước, nhưng chỉ sau đám cưới Công Phượng, bộ ảnh này mới 'viral' trên mạng xã hội , được nhiều người thích thú và không ngừng chia sẻ.

Từ album ảnh có thể thấy, vợ chồng cầu thủ Nghệ An chọn chụp ở những địa điểm nổi tiếng Sài Gòn như toà tháp biểu tượng Bitexco hay nhà thờ. Ngoài ra, Công Phượng - Viên Minh còn chụp ảnh ở những nơi có ý nghĩa đặc biệt với bản thân như sân bóng, sân chơi.



Vốn là người có tính cách nhẹ nhàng, giản dị, bộ váy cưới mà Viên Minh lựa chọn cũng đơn giản như chính con người cô vậy. Dù là chụp ảnh cưới hay trong lễ cưới, Viên Minh đều chọn những bộ váy cưới không cầu kỳ.

Đặc biệt, thiết kế khi bà xã Công Phượng diện để chụp ảnh cưới đến từ thương hiệu Việt, có mức giá bình dân chỉ hơn 2 triệu đồng, không hề đắt đỏ một chút nào. Không chỉ váy cưới đơn giản, cách trang điểm, làm tóc của cô cũng rất nhẹ nhàng.

Được biết, thiết kế mà Viên Minh diện và váy màu kem sữa, có chất liệu satin bóng sáng nhưng vẫn rất tinh tế, sang trọng. Điểm nhấn chính là chi tiết tay bồng và xếp ly ở eo, nhằm tôn lên vóc dáng của người mặc.





Thiết kế cô dâu Viên Minh diện có 3 phiên bản: màu trắng sữa, hồng phấn và xanh baby. Cả 3 gam màu đều rất thanh tao, tôn lên vẻ yêu kiều của người trưng diện.

Bộ váy này từng được lòng Lan Khuê, Phương Mai và được các cô nàng lựa chọn.



Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.



Theo TN/SKCĐ