Cô dâu trẻ bất ngờ xông vào đánh chú rể trong đám cưới khiến nhiều người hoảng sợ

Đám cưới vốn là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời, do đó bất kỳ ai cũng mong muốn những điều tuyệt vời nhất sẽ xảy ra trong ngày đặc biệt ấy. Đó chính là khoảnh khắc cô dâu chú rể dành cho nhau những ánh mắt, cử chỉ ngọt ngào nhất để thể hiện tình yêu của 2 người.

Tuy nhiên, đời không phải cũng như là mơ. Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền những sự cố đến từ cô dâu chú rể trong ngày trọng đại của mình.

Cô dâu bất ngờ xông vào đánh chú rể

Cách đây ít giờ, một khoảnh khắc ghi lại 'hành động lạ' của chú rể và cô dâu đã được nhiều người chú ý. Trong đám cưới, thay vì tình cảm ngọt ngào thì cặp đôi lại xông vào 'ẩu đả' với nhau không thương tiếc.

Cụ thể, không hiểu vì lý do gì mà cô dâu bất ngờ xông vào đạp, đá chú rể túi vụi. Có lẽ quá bất ngờ nên chú rể không kịp phản ứng lại, chỉ tìm cách né tránh và lùi lại phía sau. Sự việc này xảy ra trước mặt rất nhiều người, khiến dàn phù dâu và phù rể rất vất vả mới có thể can ngăn.

Tuy nhiên, càng can ngăn thì cô dâu lại càng ra tay mạnh hơn. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người thắc mắc không biết chú rể đã làm gì mà khiến cô dâu tức giận đến mức không thể kiềm chế mình như thế.

Khoảnh khắc được mạng xã hội chia sẻ

Ngay khi được chia sẻ, hình ảnh này đã khiến nhiều người chú ý, quan tâm. Một phần tò mò về nguyên nhân vụ việc, đưa ra tình huống liên quan đến người trong cuộc. Nhiều người hài hước kêu ca 'phận đàn ông 12 bến nước', lấy vợ như đánh bạc mà thôi.

Nhìn hình ảnh, nhiều người đoán rằng có thể vụ việc xảy ra ở Trung Quốc. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là trò câu view của một bộ phận giới trẻ, mang tính chất giải trí mà thôi.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ