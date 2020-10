Có đến 24.520 căn nhà ở Huế bị ngập sâu, miền Trung đối mặt với đợt lũ lớn lịch sử sau 21 năm

24.520 căn nhà tại Thừa Thiên Huế chìm trong biển nước

Kể từ sau đợt lũ lịch sử năm 1999, Thừa Thiên Huế đến nay đã một lần nữa phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Toàn tỉnh đã có đến 24.520 căn nhà bị ngập sâu trong nước. Trong đó huyện Quảng Điền tăng từ 442 nhà lên 6.550 nhà bị ngập, huyện Phong Điền là 4.348. Toàn tỉnh phải di dời 2.865 nhà với 8.360 khẩu. Địa phương này có 1 người chết, 6 người bị thương, tất cả ở huyện Phong Điền. Đường sá biến thành sông. Nhiều hồ thủy lợi, thủy điện ở thượng nguồn sông Hương bắt đầu tăng lưu lượng xả lũ với lưu lượng cao nhất 3.500 m3/s.





Hàng nghìn hộ dân phải di dời, sơ tán tránh lũ

Mặc dù đến nay tại Huế nhiều nơi đã rút nước thế nhưng tại các vùng trũng như huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, hàng ngàn hộ dân vẫn còn ngập nặng, nước vẫn còn đang lên. Các tuyến đường chính biến thành sông, người dân phải chèo xuồng để đi lại.

Sáng 10/10, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chưa thủy điện Bình Điền và hồ thủy lợi Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương. Theo đó, đối với hồ Bình Điền, từ 8 giờ sáng nay, 10/10, được lệnh điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-1500m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Hồ Tả Trạch, từ 9 giờ điều tiết xả về hạ du từ 900-1500m3/s.

Thủy điện Hương Điền được yêu cầu tăng lưu lượng xả lũ lên 3.000 - 3.500m3/s

Dự báo trong chiều nay 10-10, lũ trên sông Hương và sông Bồ sẽ đạt trên mức báo động III. Riêng với sông Bồ tại Phú Ốc có thể lên mức 5,4m, vượt mức lũ lịch sử năm 1999 là 0,22m.

12 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ tại miền Trung

Ngày 9/10, theo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã khiến 5 người tử vong (Quảng Trị 2 người, Quảng Ngãi 1 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người) và 8 người đang mất tích (Quảng Trị 6 người, Thừa Thiên - Huế 1 người, Gia Lai 1 người).

Nhiều vùng tại miền Trung bị ngập sâu

Mưa lũ đã làm 12.964 ngồi nhà tại Quảng Bình và 17.801 ngồi nhà tại Quảng Trị bị ngập. Các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã tổ chức di dời, sơ tán khoảng 5.782 hộ/19.749 người tại các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Người dân xã Đại An, huyện Đại Lộc dắt bò lên cầu Quảng Huế tránh lũ

Về giao thông, nhiều tuyến quốc lộ, tuyến đường liên tỉnh, liên xã bị chia cắt vì ngập sâu, sạt lở. Trong nông nghiệp, mưa lũ cũng làm cho 1.200ha lúa và hoa màu, 1.000ha nuôi trồng thủy sản bị ngập úng, 22.000 con gia súc bị trôi, 32.000 con gia cầm chết...

Mưa lũ ở miền Trung

Theo Phương Hoa/SKCĐ