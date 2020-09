Cô gái 22 tuổi vẫn bú bình, được bạn trai thay tã mỗi ngày vì nghĩ mình mới 2 tuổi

Your browser does not support HTML5 video.

Cô gái ra vườn bắt ốc cho bò lên mặt để làm đẹp khiến người xem sởn gai ốc

Cô gái sau khi nghe nói cho ốc sên bò lên mặt sẽ giúp làm đẹp da đã ngay lập tức ra vườn bắt cả đàn ốc sên rồi vào nhà cho lên mặt. Nằm chờ hàng chục phút để cho những con ốc bò khắp mặt rồi mới thôi.