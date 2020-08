Hành vi hiếp dâm tập thể cô gái của 30 thanh niên Israel khiến người dân nước này phẫn nộ phản đối

Theo SCMP, vụ 30 thanh niên cưỡng hiếp tập thể thiếu nữ 16 tuổi ở khu nghỉ mát Red Sea, thành phố Eilat (Israel) khiến người dân nước này đồng loạt xuống đường vì phẫn nộ.

Báo cáo của cảnh sát cho biết nhóm thủ phạm đã lợi dụng tình trạng say xỉn của cô gái. Tất cả thủ phạm đều là những thanh niên trong độ tuổi 20 đã đứng xếp hàng bên ngoài phòng ngủ của nạn nhân , thay nhau giở hành vi đồi bại.

Khu nghỉ mát Red Sea nơi diễn ra sự việc đau lòng trên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã tố cáo lên Sở Cảnh sát thành phố Eilat và đã bắt giữ được hai nghi phạm liên quan, theo đại diện lực lượng chức năng Micky Rosenfeld cho biết. Hai kẻ tình nghi bị bắt là cư dân của Hadera, một thành phố ven biển phía bắc Israel và đều có tiền án trước đó.

Ngày 21/8, hàng trăm cư dân Hadera, bao gồm cả thị trưởng Tzvika Gendelman, đã tụ tập để phản đối hành vi trái đạo đức và thể hiện sự ủng hộ của họ đối với nạn nhân.

“Mặc dù những nghi phạm đến từ thành phố của chúng tôi, cư dân Hadera vẫn lên án kịch liệt. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để xóa bỏ nỗi đau bạo lực tình dục này”, thị trưởng Gendelman nói.

Người dân Israel xuống đường phản đối.

Shani Moran, luật sư của nạn nhân, cho biết thân chủ mình đang trong tình trạng Sức Khỏe cả về tinh thần và thể chất đều không ổn định. Đáng phẫn nộ hơn, Moran còn chia sẻ lời khai của nữ nạn nhân như sau: “Cô ấy khẳng định tất cả những kẻ tham gia đều biết cô vẫn là trẻ vị thành niên. Thân chủ của tôi cũng lo sợ vụ việc rất dễ bị các đối tượng này dùng điện thoại quay lại”.

Không chỉ ở Hadera, người dân ở các thành phố lớn như Tel Aviv và Jerusalem cũng xuống đường biểu tình, yêu cầu chính quyền cần có biện pháp trừng phạt mạnh tay. Sự phẫn nộ của người dân đã tiếp cận được tới giới lãnh đạo Israel và thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đã lên tiếng về sự việc: “Tôi sốc khi biết những gì đã xảy ra. Đó không chỉ là tội ác đối với một cô gái, mà còn là tội ác đối với cả đất nước”.

“Tấn công tình dục, hãm hiếp là vết nhơ không thể xóa bỏ. Đây là những trường hợp không thể tha thứ”, Tổng thống Reuven Rivlin viết trong thư ngỏ cho thanh niên Israel.

Vụ việc đã gây chấn động tại Israel.

Theo HaStickeriot, một nhóm hoạt động nữ quyền, có đến 260 trường hợp phụ nữ ở quốc gia Trung Đông này báo cáo bị tấn công, quấy rối tình dục mỗi ngày.

“Chúng ta cần giáo dục mọi chàng trai ngay từ nhỏ về việc quan hệ tình dục phải dựa trên sự đồng thuận”, Ilana Weizman, nhà hoạt động của nhóm cho hay.

Năm ngoái, một cô gái người Anh 19 tuổi tố cáo việc bị 12 thanh niên Israel trong độ tuổi từ 15 đến 18 cưỡng hiếp tập thể tại một khách sạn ở đảo Síp. Sau cùng, cái kết gây phẫn nộ là cô bị kết tội vu khống và chịu 4 tháng tù treo. Vụ việc bị các nhóm nữ quyền lên án xử phạt sai, còn luật sư của cô gái cho hay thân chủ đang kháng cáo.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ