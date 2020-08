Động thái bất ngờ của cô gái bị ép quỳ xin lỗi trong quán Nhắng Nướng vì bóc phốt `đĩa lòng có sán`

Chưa đầy 24 giờ kể từ khi vụ việc cô gái bị ép quỳ trong quán Nhắng Nướng gây xôn xao mạng xã hội , Công an TP Bắc Ninh đã vào cuộc khẩn trương điều tra, làm rõ. Cơ quan Công an TP Bắc Ninh đã mời bị hại là cô gái bị chửi bới, ép quỳ gối xin lỗi trong quán Nhắng Nướng Hiền Thiện lên trụ sở làm việc vào chiều ngày 19/8. Thời điểm đó, cô gái đã có đơn tố cáo hành vi của đối tượng Thiện.

Đến tối cùng ngày, Công an TP Bắc Ninh là quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ quán Nhắng Nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Làm nhục người khác. Hiện Công an TP Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý người vi phạm theo quy định của Pháp luật