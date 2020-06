Cô gái bị gã trai xăm trổ bạo hành suốt 2 tiếng lên tiếng: “Đó là buổi tối kinh hoàng với tôi”

Liên quan đến vụ thiếu nữ bị gã trai xăm trổ bạo hành như kẻ thù, hiện Công an thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) vẫn đang thụ lý theo trình tự Pháp luật Cơ quan điều tra đang đợi kết quả giám định thương tật để củng cố hồ sơ vụ án.

Kể từ ngày bị bạo hành cho đến hôm nay, chị Hoàng Thanh Lam (22 tuổi) vẫn chưa hết sợ hãi, bàng hoàng. Chị Lam vẫn nhớ như in từng hàng động đánh đập mà Vũ Viết Trường (27 tuổi) đã giáng lên cơ thể chị suốt 2 giờ đồng hồ.

Thương tích trên người chị Lam

Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều trị, các vết thương bên ngoài đã dần ổn định, chị Lam đã nói chuyện và chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Nói về mối quan hệ với Trường, chị Lam nói: “Tôi có thuê một cửa hàng gần cửa hàng của Trường để kinh doanh bán hàng online. Khoảng 2 tháng trước, Trường ngỏ ý muốn làm quen. Trong thời gian đó, Trường ngỏ ý muốn yêu nhưng tôi nhiều lần từ chối”.

Chị Lam cũng cho biết, tối 31/5 là buổi tối kinh hoàng đối với chị trong suốt cả cuộc đời, không thể nào quên được. Chị Lam chưa bao giờ tưởng tượng được việc bị đánh đập dã man đến vậy.

“Tối hôm đó, tôi đi ăn cùng bạn về đến cửa hàng là 23h. Trường cũng đi theo sau để vào cửa hàng và đóng cửa lại. Lúc này, Trường dùng tay đấm, đá vào mặt tôi. Thậm chí còn túm tóc tôi đập xuống thành giường rồi dùng ghế ném vào đầu tôi. Tôi van xin nhưng hắn không dừng lại. Suốt 2 giờ đồng hồ tôi bị đánh, rất may hàng xóm nghe thấy tiếng ồn nên đã gọi cửa và cứu được tôi. Nếu không chắc giờ này tôi đã chết rồi”.

Hiện trường vụ bạo hành

Gia đình Lam sau đó làm đơn trình báo Công an. Khoảng 12 ngày sau khi bị hafh hung, chị Lam đã đi giám định Sức Khỏe . Thời điểm đó, Trường vẫn đi du lịch bình thường.

Theo nguồn tin tức Người đưa tin, gia đình Trường không có lời xin nỗi nào đến nạn nhân. Thậm chí Trường còn chửi bới, đeo dọa chị Lam. Vì sợ bị quấy rồi nên chị Lam phải chặn số điện thoại, tin nhắn.

Nói về lý do dẫn đến vụ bạo hành trên, chị Lam cho hay: Trường nói do quá yêu rồi ghen tuông và lao vào đánh chị. “Tôi nghĩ rằng Trường sử dụng chất kích thích nên mới manh động như vậy, thậm chí sau khi rời đi Trường còn nhắn tin cho tôi nói là không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi nghe người khác kể người yêu cũ của Trường cũng đã phải chuyển đi nơi khác”.

Sau khi vụ án xảy ra, chị Lam chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, giải quyết sự việc đúng người, đúng tội.

Như đã thông tin, chiều ngày 12/6 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một thanh niên xăm trổ bạo hành cô gái trong phòng ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ. Bị đánh đập tới tấp, nạn nhân không còn khả năng tự vệ.

Theo nhiều nguồn tin, đối tượng nam thanh niên trong clip (Trường) đã nhiều lần bạo hành cô gái (chị Lam). Trường là đối tượng có “số má” trong khu vực, thường xuyên đánh người khác nhưng chưa từng bị phạt nặng lần nào.

Do cay cú vì bị chia tay, nhân lúc Lam ra ngoài đi chơi với bạn, chị gái không có ở nhà nên đối tượng đã vào nhà đánh đập, hành hạ nạn nhân

Hiện tại, Lam đã ổn định hơn về Sức Khỏe, các vết thâm tím đã giảm nhưng tâm lý vẫn còn bị ảnh hưởng. Vụ việc sau đó cũng đã được trình báo lên cơ quan công an để được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

