Vụ 'bom' 150 mâm cỗ ở Điện Biên: Cô gái phải bán đất để đền bù nhà hàng nếu không muốn bị kiện

Liên quan đến diễn biến mới vụ cô gái bỏ 'bom' 150 mâm cỗ ở Điện Biên, ngày 11/11, trả lời Zing .vn, anh Vũ Thế Long, chủ nhà hàng Tâm Phúc (ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), cho biết gia đình đang cân nhắc việc khởi kiện C.T.U. (24 tuổi, người địa phương) ra tòa.

Trước đó, chủ nhà hàng yêu cầu U. phải bồi thường 175 triệu đồng chi phí 150 mâm cỗ. Anh Long nói: "Tại cơ quan công an, U. cam kết là sẽ đền bù số tiền mua thực phẩm và chi phí 150 mâm cỗ. Đến giờ, gia đình U. chưa liên hệ với nhà hàng nhưng tôi sẽ chờ".



Chủ nhà hàng nói thêm, để chế biến được 150 mâm cỗ và mua thực phẩm cho U., nhà hàng của anh đã phải vay mượn thêm tiền và giờ đang phải trả nợ hàng tháng.

Cô gái C.T.U tới làm việc với công an trước đó



Được biết, ban đầu, chi phí cho toàn bộ cỗ cưới và tiền mua thực phẩm là hơn 200 triệu đồng. Sau khi được người dân hỗ trợ, mua lại 150 mâm cỗ, nhà hàng của anh Long còn yêu cầu bồi thường 175 triệu đồng.



Trong khi đó theo nguồn tin của Tiền phong, một lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên cho biết, có thể cô gái sẽ bán đất, tài sản để trả số nợ trên cho nhà hàng nếu không sẽ bị kiện ra tòa.



Trước đó, ngày 10/11, Công an TP Điện Biên Phủ cho biết hành vi bùng 150 mâm cỗ cưới của U. không có dấu hiệu vi phạm hình sự nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án và cũng không xử phạt hành chính cô này.



Công an lý giải, vụ việc trên là tranh chấp dân sự, gia đình anh Long nếu không thể thương lượng với U., có thể đâm đơn kiện lên tòa án dân sự.

Nhà hàng phải chi khoảng 200 triệu đồng để dựng rạp và làm cỗ.

Như đã đưa tin trước đó, U. là khách của nhà hàng Tâm Phúc, thường đến nơi này ăn uống nên quen chủ quán. Đầu tháng 8/2020, U. đặt 7 mâm cỗ với giá 7 triệu đồng rồi nhắn nhà hàng giao đến xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, nhưng không trả tiền.



Đến ngày 22/9, U. tiếp tục đặt chủ nhà hàng thêm 156 kg gà sống, 40 kg giò và một số thực phẩm với tổng trị giá khoảng 23 triệu đồng và hứa sẽ thanh toán cùng với khoản nợ trước đó, tổng là 30 triệu.



Ngày 24/9, U. còn yêu cầu làm 150 mâm cỗ cưới và dựng rạp để tổ chức lễ báo hỷ vào ngày 30/9. Tin lời vị khách quen, anh Long đã thực hiện theo các yêu cầu của U. Theo yêu cầu nhà hàng là cỗ với giá khoảng 1,3 triệu đồng/ mâm và chuẩn bị toàn bộ phông rạp, loa đài... Buổi tiệc dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 11h ngày 30/9.



"Ban đầu gia đình nhà trai bảo sẽ đặt cọc trước cho nhà hàng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, bố chú rể khất lần đồng thời nói rằng con dâu (chị U.) đến làm việc trực tiếp. Do người đặt cỗ là khách quen nên nhà hàng vẫn chuẩn bị", anh Long cho hay.



Ngày 30/9, C.T.U. tắt điện thoại rồi rời khỏi nơi sinh sống. Hay tin bị "bom" số cỗ, chủ nhà hàng đã trình báo UBND phường, Công an phường Mường Thanh. Đồng thời, nhiều người cũng đã kêu gọi “giải cứu” số cỗ trên giúp nhà hàng với giá 500.000 đồng/mâm.



Theo anh Long, do những người tới mua giúp toàn hàng xóm nên ông bán lại cỗ với giá "tùy tâm" chứ không cố định 500.000 đồng/mâm. Đến cuối giờ chiều 30/9, toàn bộ số cỗ đã được bán hết và số tiền nhà hàng thu lại được là khoảng 30 triệu đồng.



Chiều 30/9, Công an phường Mường Thanh phối hợp với Công an TP Điện Biên xác minh làm rõ vụ việc. Ngày 1/10, công an tìm thấy U. ở khu vực gần biên giới thuộc xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.



Theo Hà Ly/SKCĐ