Mặt bị biến dạng, cô nàng Cà Mau vẫn được anh chàng điển trai kém 4 tuổi `mê như điếu đổ`

Tình yêu chính là điều ngọt ngào và tuyệt vời nhất thế giới, có thể xóa tan mọi khoảng cách về địa lý, hoàn cảnh, tuổi tác và ngoại hình. Câu chuyện tình yêu đẹp lung linh giữa cô nàng Cà Mau bị biến dạng khuôn mặt cùng anh chàng điển trai kém 4 tuổi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Từ khi sinh ra, cô nàng Tuyết Như (sinh năm 1995) đã mang gương mặt khiếm khuyết cùng chiếc mũi bị biến dạng do bệnh bẩm sinh. Trước những đánh giá và thắc mắc của mọi người về khuôn mặt mình, Tuyết Như không ít lần cảm thấy buồn bã và bất lực.

Cô gái 25 tuổi cho biết: "Lúc nào mình đăng ảnh, video lên mạng cũng có nhiều người bình luận khó nghe. Mình lúc đầu rất buồn, nhưng biết điều này không thể tránh khỏi nên cũng dần mặc kệ". Cũng may, dù lấy đi "nhan sắc" nhưng đời đã bù đắp cho Tuyết Như một người bạn trai vô cùng hoàn hảo, đó chính là Minh Vương (sinh năm 1999) cách nhà cô chỉ vài cây số.

Trước đó, do thường xuyên đi qua nhà Như nên Minh Vương đã nhanh chóng "cảm nắng" cô nàng nhỏ nhắn với gương mặt đặc biệt. Tuy nhiên khi ấy, anh không đủ dũng khí để chào hỏi mà phải giả vờ "quét Zalo" rồi nhắn tin làm quen.

Chủ động bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối, Minh Vương vẫn không bỏ cuộc. Chính sự chân thành và kiên trì của chàng trai trẻ tuổi đã khiến Tuyết Như rung động, quyết định đồng ý làm bạn gái của anh sau 1 tháng tìm hiểu.

Vương là một người rất tốt bụng, tâm lý, luôn yêu thương và chiều chuộng bạn gái. Chính vì lẽ đó, anh là bạn trai hoàn hảo tới 80% trong mắt Như. Cô thừa nhận, ban đầu ấn tượng anh bởi vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng nhưng sau này chính sự quan tâm chân thành của anh đã khiến cô đổ gục.

Tuyết Như quyết định về ở chung với bạn trai sau 2 tháng hẹn hò. Ngày tháng bên nhau, cô càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Anh luôn quan tâm đến cảm xúc của cô, đi đâu cũng đưa cô theo, cùng cô làm việc nhà và không giấu diếm bất kỳ chuyện gì.

Tuy nhiên, chính ngoại hình chênh lệch đã khiến cặp đôi nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng. Có người nó Vương ham tiền, người lại chỉ trích Như "đũa mốc mà chòi mâm son". Trải qua không ít tổn thương do ngoại hình đặc biệt, Như đã dần tôi luyện cho mình một trái tim mạnh mẽ. Bởi thế, cô bỏ ngoài tai những lời lẽ tiêu cực và hoàn toàn tin tưởng và tình yêu hiện tại.

“Chúng mình đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện, không ai ham tiền hay ham sắc của ai. Mình cũng hạnh phúc với hình hài bố mẹ cho, không vì một chút khiếm khuyết mà phải tự ti", cô nàng cho biết.

