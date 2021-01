Cô gái chạy xe máy thả 2 tay múa quạt bị phạt 7,4 triệu đồng

Mới đây, dân mạng bàn tán xôn xao một video clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, sáng 6/1, Đội CSGT Công an TP Quảng Ngãi cho biết đã mời Đỗ Thị Kim H. (21 tuổi, ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng ngãi) đến làm việc.

Cô gái hồn nhiên thả 2 tay múa quạt, tạo hình trái tim khi đang lái xe máy.

Theo xác minh của công an TP Quảng Ngãi, trong đoạn video clip dài 29 giây, H. đã chạy xe máy khi không đội mũ bảo hiểm, thả 2 tay múa quạt và tạo hình trái tim trên cầu Thạch Bích.

Tại cơ quan công an, cô gái thừa nhận mình là nhân vật trong video, thừa nhận những hành vi vi phạm an toàn giao thông của mình. Với loạt vi phạm như điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe máy không có gương chiếu hậu, thả hai tay khi đang lái xe, công an TP Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền lên tới 7,4 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đõ Thị Kim H. còn bị tước giấy phép lái xe 3 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Nhà nước cần đưa ra nhiều phương án xử phạt, răn đe với những trường hợp coi thường luật giao thông như trên để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mỗi người dân nói riêng và cộng đồng nói chung.