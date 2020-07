Chê trai Việt "yếu" trên Show hẹn hò, cô gái người Nhật gốc Việt nhận cả ‘rổ gạch đá' từ CĐM

Hành lý tình yêu - Michiyo Phạm Ngà gây sốc khi phát ngôn chê trai Việt "yếu"

Ngay từ những giây đầu tiên khi xuất hiện, Michiyo Phạm Ngà đã có những phát ngôn gây shock tại trường quay khi cô thẳng thừng chê bai “đàn ông Việt còn non kém, ích kỷ và không tôn trọng phụ nữ bằng phương Tây”. Cô cũng nhận xét thêm “Chuyện chăn gối là yếu tố quan trọng giúp xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng đàn ông Việt đa phần lại không làm được điều đó”.

Cô ngái trẻ cũng không ngần ngại công khai “gu” chọn đàn ông của mình cho mọi người thấy, đó phải là những chàng trai body 6 múi, khỏe mạnh và biết chơi thể thao , võ thuật, biết yêu chiều phụ nữ, chân thành, chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền và chăm sóc tốt cho vợ. Cô còn thẳng thắn hỏi thẳng các bạn nam tham gia chương trình rằng: "Cho em hỏi cường độ chuyện chăn gối của 2 anh có thể chịu được 1 ngày mấy lần? 3 hay 6?" Chắc hẳn là có không ít nam giới trong trường quay cảm thấy muốn ra về ngay sau khi nghe được những tiêu chuẩn này của cô gái.

Ngay sau đó, Hari Won cũng có màn hài hước đáp trả: "Chỉ có ở trong phim mới có nhân vật như vậy thôi". Đạo diễn Lê Hoàng cũng bày tỏ quan điểm riêng: "Trong tình yêu đừng cương quyết như vậy. Nếu bạn gặp một người đàn ông không có những phẩm chất ấy nhưng ý chí cao có thể bạn sẽ thay đổi".

Là một cố vấn của chương trình, khi được MC Thành Trung hỏi về quan điểm chọn đàn ông, Hari Won cũng không ngần ngại chia sẻ: "Khi nhìn đàn ông, em hay nhìn cái đầu của người đó. Ai mà "ngu" hơn em, em không chơi được. Thật ra em thấy đàn ông ở đâu cũng đều ích kỷ như nhau, chỉ là ích kỷ nhiều hay ít. Còn ai ích kỷ ít nhất thì mình lấy người đó".

Tiến Nguyễn - Chàng trai phải ra về chỉ vì thích mẫu phụ nữ truyền thống

Đồng hành cũng cô gái trong chương trình Hành lý tình yêu là chàng trai xứ Huế - Tiến Nguyễn. Anh chàng cho biết mình thích mẫu con gái truyền thống, phải công – dung – ngôn – hạnh. “Quan điểm của anh là phụ nữ phải đảm đương việc nhà, việc bếp núc, là vợ hiền dâu thảo, là điểm tựa vững chắc cho chồng sau những ngày làm việc vất vả hay sau những trắc trở ngoài xã hội ". Nghe đến đây, Michiyo không ngần ngại nhận xét Tiến Nguyễn "là một chàng trai bảo thủ, gia trưởng, ích kỷ, non nớt, trai làng, anh như ở thế kỷ nào lạc về đây".

Đạo diễn Lê Hoàng cũng bày tỏ quan điểm không hài lòng trước những gì mà Tiến Nguyễn vừa chia sẻ: Truyền thống là một thứ thay đổi theo thời đại, truyền thống ngày xưa sẽ khác với truyền thống hôm nay. Truyền thống cũng có sự phát triển của nó. Bạn đòi phụ nữ truyền thống không sai nhưng bạn không đòi phụ nữ truyền thống của hôm nay. Vì có lẽ chính bạn cũng không biết truyền thống hôm nay của phụ nữ là cái gì.

MC Thành Trung đưa ra ý kiến của mình nhằm bảo vệ một phần quan điểm “truyền thống” của người chơi. Điều này đã gây ra sự tranh cãi quyết liệt giữa 2 phe tại trường quay. Chưa dừng lại ở đó, với quan điểm “Cuối tuần anh chỉ thích ở nhà” đã khiến cho Tiến Nguyễn phải ra về vì anh không nhận được sự đồng cảm của nữ chính.

Chàng "Ngạn" bước ra từ trong phim - Hoài Thương khiến nữ chính cảm động

Chàng trai số 3 là một ảo thuật gia có tên là Hoài Thương. Anh đã thành công khi chinh phục Michiyo nhờ những bí mật hết sức chân thật của mình. Các bí mật của Hoài Thương nhanh chóng được Michiyo chấp nhận và đồng cảm được với những vấn đề mà anh chia sẻ.

Ở vòng lựa chọn tiếp theo, Hoài Thương đã chia sẻ: “Anh từng bị cắm sừng tới 4 lần”. Chàng Ngạn" si tình ngoài đời thực cũng từng chứng kiến cảnh người yêu của mình đi với một người đàn ông khác trên chiếc xe máy. Còn anh chỉ lặng lẽ đạp xe theo sau trong vô vọng. Đó là nỗi đau mà đến giờ anh vẫn không thể nào quên được.

Nghe Hoài Thương chia sẻ câu chuyện của mình, Michiyo cũng thú nhận cô cũng là người đã từng "cắm sừng" người yêu. Thừa nhận bản thân có nhiều thiếu sót, và nếu gặp được đúng người có thể khiến cô tâm phục khẩu phục, cô hoàn toàn sẽ vì người đó mà sửa đổi tất cả các khuyết điểm của mình.

Duy Sơn – chàng trai luật khiến Michiyo cũng phải dè chừng

Duy Sơn là một nhân tố nổi bật của tập phát sóng lần này. Anh là một tư vấn viên giỏi lập luật từng tốt nghiệp trường Luật. Ngay ở bí mật đầu tiên, Duy Sơn đã khiến nữ chính phải dè chừng: "Anh từng suýt mất mạng vì nhìn phụ nữ ngoài đường". Duy Sơn cũng không ngại thừa nhận mình mê phụ nữ đẹp và luôn nhìn ngắm phụ nữ đẹp khi đi ngoài đường.

Điều này vô hình chung khiến nữ chính “khô máu” với anh chàng khi đưa ra màn phản dame lại, cô cho biết, mình là một người ích kỷ và không thích người yêu của mình ngắm nhìn, liếc ngang liếc dọc bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt không chấp nhận những mối quan hệ như em nuôi, chị nuôi, cô nuôi… thậm chí đồng nghiệp, bạn bè hay người yêu cũ.

Với những chia sẻ của Duy Sơn, đạo diễn Lê Hoàng cảm thấy bí mật này không có gì là quá đáng bởi anh chàng còn trẻ, lại đẹp trai, miễn không làm tổn thương đến những cô gái khác thì không thành vấn đề. Về phía nữ chính, cô vẫn e ngại Duy Sơn sẽ có những mối quan hệ ngoài luồng sau lưng vợ hoặc người yêu của mình. Đáp lại, Duy Sơn cũng chia sẻ hết sức chân tình: "Anh chia sẻ mọi thứ vì anh không muốn lặp lại điều đó một lần nào nữa, vì vậy, anh thật lòng với em".

Nhận thấy được sự chân thành và đồng cảm, Michiyo loại trao cho Hoài Thương và Duy Sơn cơ hội để đi tiếp vào vòng trong. Ở vòng cuối cùng, Duy Sơn cũng đã chọn đúng bí mật của Michiyo – "Em từng quen 3 anh cùng một lúc", giải thích về điều này, Michiyo nhận thấy đây là sai lầm khi còn trẻ. Điều này nhận được sự đồng cảm của Duy Sơn và anh cũng cho rằng một người nếu đã nhận ra được sai lầm của mình thì sẽ sửa được.

Duy Sơn cũng gây sốc khi tiết lộ một "bí mật động trời" rằng: "Anh từng bắt cá 6 tay" khiến các thành viên ban cố vấn phải "há hốc mồm" vì kinh ngạc. Giải thích bí mật này, Duy Sơn cho biết, ở thời điểm đó anh không quan tâm yêu hay không yêu mà ai anh cũng muốn quen, muốn tìm hiểu và xác định đây là mối quan hệ "Friend With Benefit. Những người bạn gái này của anh cũng có một mối quan hệ khác, có người yêu khác.

Cuối cùng Michiyo Phạm Ngà đã quyết định kết đôi với chàng trai có tình sử quen 6 cô gái cùng lúc trong show hẹn hò "Hành lý tình yêu".

Theo Phương Hoa/SKCĐ