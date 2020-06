Cô gái chết lặng phát hiện chồng sắp cưới chết trên đường

Theo Báo Công an TP Hồ Chí Minh, sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 16/6. Khi đó, anh Nguyễn Hiếu Thuận (21 tuổi, quê Bến Tre ) điều khiến xe máy biển số 61D2-045.52 chạy trên đường Hải Thượng Lãn Ông trong Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (phường Đồng Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương ).

Khi đang di chuyển, anh Thuận bất ngờ tông vào dải phân cách bằng bê tông trên đường. Vụ va chạm mạnh khiến cho chiếc xe anh điều khiển trượt dài gần 50m. Hậu quả, anh Thuận tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó một số người đi đường phát hiện sự việc đã trình báo Công an. Ít phút sau lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời tìm cách liên lạc với người nhà nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn



Có mặt tại hiện trường, chị Phụng (vợ sắp cưới của anh Thuận) cho biết: Tối cùng ngày, chị nghe bạn anh Thuận nói anh chạy xe vào Đại học quốc gia nên chị lấy xe máy đi tìm.

Khi đang chạy xe trên đường Hải Thượng Lãn Ông thì thấy anh Thuận chạy theo hướng ngược tới nên chị cất tiếng gọi. Tiếp đó, chị Phụng chạy xe tới cuối đường rồi quay đầu xe lại thì thấy anh Thuận nằm chết trên đường. Xung quanh là mảnh vụn của xe.

Sự việc khiến chị Phụng chết lặng, không thể khóc thành tiếng. May nhờ có mấy người đi đường giúp đỡ nên chị vực lại được để phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ tai nạn.,

Cũng theo chị Phụng, anh Thuận làm công nhân. Chiếc xe bị tai nạn là xe mua trả góp mới được 2 tháng. Sau khi cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi xong thì gia đình nhận thi thể đưa về quê nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ tai nạn ở cầu vượt Trần Khát Chân (Hà Nội)