Bị bạn trai đòi quà vì không chịu đi nhà nghỉ, cô gái lột váy trả luôn giữa đường

Cứ tưởng 'Anh không đòi quà' chỉ là lời bài hát, ai ngờ nó lại áp ngay lên hiện thực đời sống hàng ngày. Sau khi chia tay, không ít anh chàng đòi quà, đòi tình phí khiến câu nói 'chia tay đòi quà' trở nên viral trong giới trẻ một thời.

Bài hát 'anh không đòi quà' gây sốt một thời



Mới đây, câu chuyện về việc Mới đây, câu chuyện về việc chia tay đòi quà lại một lần nữa hot trở lại khi MXH xôn xao chia sẻ hình ảnh cặp đôi đòi quà-trả quà ngay giữa phố. Theo tài khoản Facebook Q.T.N - người chia sẻ hình ảnh này cho biết: Cô gái trẻ bỗng nhiên cởi váy giữa phố, trả lại người yêu vì không chịu đi nhà nghỉ với anh chàng.



"Nói là yêu nhau 5 tháng rồi để đưa bạn gái đi nhà nghỉ nhưng bạn gái không chịu, thanh niên dùng xe ở đường rồi nói lời chia tay. Nhưng vụ việc không dừng lại đó, thanh niên này còn 'mặt dày' đòi lại số quà đã tặng, ngay cả cái váy anh ta tặng khi đi chơi cũng đòi lại luôn. Cô gái không ngần ngại tụt váy giữa đường trả lại ngay".

Dù có nhiều phản ứng, bình luận trái chiều thế nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng hành động 'không ăn được thì đạp đổ' của bạn trai không đáng mặt đàn ông. Bên cạnh đó, cô gái đã dứt khoát, thẳng thắn bảo vệ quyết định của mình, nhất quyết không đi nhà nghỉ, bạn trai đòi chia tay thì chia tay luôn, đòi quà thì lột váy trả luôn.

Và hình ảnh chia tay đòi quà phiên bản đời thực

Thực hư câu chuyện vẫn chưa biết thế nào, tuy nhiên hình ảnh cô gái trẻ lột váy giữa đường ngay trước mặt bạn trai vẫn khiến nhiều người chú ý. Dù thế nào, họ vẫn ủng hộ quyết định của cô gái, khuyên cô nên chia tay anh chàng người yêu xấu tính càng sớm càng tốt.





Hiện tại, những hình ảnh này vẫn đang được lan truyền chóng mặt trên MXH.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ