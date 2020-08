Lạ lùng 'hot girl' dùng búa phá liên tiếp 9 xe ô tô của người khác vì... cãi nhau với bạn trai

Câu chuyện hi hữu này xảy ra ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc . Chuyện là, sau khi lời qua tiếng lại với bạn trai, cô gái liền hùng hổ đi tìm búa và kéo trút giận lên 9 chiếc ô tô, khắc tên gã bạn trai lên đó. Điều đáng nói, trong 9 chiếc ô tô 'nạn nhân' này, không có chiếc nào là xe của bạn trai cô gái.



Được biết, toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại, xảy ra vào 20h ngày 20/7. Từ video có thể thấy, cô gái dùng búa và kéo lần lượt đập từng chiếc xe, còn trèo cả lên nắp capo để đập vỡ kính. Tổng cộng, 9 chiếc xe đã phải 'chịu trận' sau cơn thịnh nộ của cô gái này.

S au khi lời qua tiếng lại với bạn trai, cô gái liền hùng hổ đi tìm búa và kéo trút giận lên 9 chiếc ô tô.



Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường, cùng nhân viên an ninh bắt giữ được cô gái ngay khi cô ta đang chuẩn bị rời đi. Qua kiểm tra, nhiều xe ô tô bị hư hỏng khá nặng, kính chắn gió bị vỡ cùng phần thân xe trầy xước nghiêm trọng.



Sau khi bị bắt giữ, cô gái khai nhận mình họ Sử. Ngày hôm đó, cô cãi nhau với người yêu nên đâm ra tức giận. Cảm thấy bản thân bị bắt nạt, cô Sử đã đi tới công trường gần đó tìm kéo búa rồi quay lại chung cư nơi bạn trai ở để xả giận.

Cô gái đập vỡ kính chắn gió cùng gương chiếu hậu của xe ô tô.

Cô nhớ mang máng bạn trai đi một chiếc Cadillac màu trắng, nên khi thấy chiếc xe này cô tưởng là xe bạn trai nên chẳng ngại ngần đập vỡ kính chắn gió cùng gương chiếu hậu. Thế nhưng, đập 1 cái có vẻ chưa đủ, cô nàng tiếp tục dùng bút màu viết tên bạn trai lên xe rồi đập vỡ thêm 8 chiếc xe khác.

C ô nàng tiếp tục dùng bút màu viết tên bạn trai lên xe.

Âm thanh báo động ở xe đã thu hút nhân viên an ninh và cô gái này bị bắt giữ tại chỗ. Sau đó, bạn trai A Quý cũng được mời tới làm việc. Tuy nhiên, anh này phủ nhận mối quan hệ với cô Sử, khẳng định cả 2 chỉ là bạn bè bình thường và cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của cô gái.

Cô nàng bị bắt giữ.



Điều đáng nói, trong 9 chiếc xe bị đập phá thì không có xe nào là xe của anh A Quý. Kết quả, cô Sử bị cảnh sát bắt giữ vì hành động kích động gây rắc rối, phải chi trả hàng chục ngàn tệ để đền bù thiệt hại cho chủ nhân của 9 chiếc xe kia. Bên cạnh đó, cô gái này còn đối mặt với nhiều hình phạt hình sự khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Không được chồng mua xe, cô gái đập phá luôn ô tô ở showroom để xả giận

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ